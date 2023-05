Estudiantes, Newell’s y Huracán se presentan en la Sudamericana

martes 02 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Estudiantes visitará esta noche a Bragantino de Brasil, en un duelo de punteros correspondiente a la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.



El partido se jugará desde las 21 en el estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista, contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega y la transmisión de DirecTV Sports.



El Pincha lidera su zona junto al conjunto brasileño, ambos con seis unidades, luego de dos victorias seguidas: 1-0 ante Oriente Petrolero en Bolivia y 4-0 frente a Tacuay en La Plata.



El entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con el arquero Mariano Andújar -expulsado en la goleada ante Tacuary- y su lugar será ocupado por el suplente Daniel Sappa.



Por su parte, Newell’s, puntero del grupo E con 6 puntos, recibirá a las 21.30 a Santos de Brasil (4) en el estadio Coloso Bielsa de Rosario.



El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y televisado por DirecTV.



Newell’s viene de empatar sin goles el viernes de local contra Argentinos por la Liga Profesional, en la que está en la mitad de la tabla.



El equipo dirigido por Gabriel Heinze no contará con el zaguero paraguayo Gustavo Velázquez, quien se golpeó un hombro y será reemplazado por Facundo Mansilla; ni con el volante Cristian Ferreira, quien sería sustituido por Marcos Portillo.



En tanto, el delantero Brian Aguirre entraría por el mediapunta ecuatoriano Djorkaeff Reasco, mientras que el lateral derecho colombiano Jherson Mosquera reemplazará al uruguayo Armando Méndez y el lateral izquierdo Ángelo Martino a Bruno Pittón.



Además, Huracán recibirá a Danubio de Uruguay en busca de una victoria que lo consolide como líder del grupo B.



El partido correspondiente a la tercera fecha se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Ducó, con el brasileño Braulio Machado como árbitro y transmisión de Espn y Star+.



Huracán integra la zona más pareja de la Sudamericana ya que los cuatro equipos sumaron 3 puntos en dos fechas pero por diferencia de gol está en lo más alto de la tabla.



Luego de romper una racha de nueve fechas sin ganar en la Liga Profesional, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará encaminar la clasificación a los octavos de final.