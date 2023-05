El duro relato de Fox: “No llegaré a los 80”

martes 02 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El reconocido actor canadiense Michael Fox reveló que vivir con parkinson se está volviendo “cada vez más duro” y que esta enfermedad está “llamando a su puerta con fuerza’’.



A sus 61 años, el actor fue entrevistado por el canal CBS y comenzó por hablar de su dolorosa enfermedad: “No voy a mentir. Se está volviendo más duro, cada día es más duro, pero así son las cosas”. Incluso, explicó que el Parkinson está muy adelantado, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas. “Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80”, alegó.