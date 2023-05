Alejandro Sanz en Córdoba y la visita de un animal en su habitación

martes 02 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Alejandro Sanz llegó a Córdoba este domingo en el marco de su gira internacional donde se presentará este lunes en Plaza de la Música. Al llegar al hotel, el artista vivió una particular anécdota cuando un murciélago entró a su habitación. Cerca de las 3 de la mañana, el cantante relató en Twitter el momento que vivió con una particular visita en su cuarto: “Tengo un murciélago dentro de mi habitación. La primera vez en mi vida que me pasa. Yo creo que nos caemos bien, pero tenemos diferentes horarios de dormir”.



Ante esta situación, Sanz se lo tomó como una anécdota y bromeó: “Me pidió si podía cantar `Los dos cogidos de la mano´, lo eché al pedo”. Luego expresó lo feliz que está por regresar al país y dijo: “Así me pongo bobito cuando os veo. Os quiero”.



Alejandro afirmó que lo del murciélago fue real y a modo de chiste terminó el tweet diciendo: “Buenas noches, a ver si puedo colgarme del techo y dormir”.



Al llegar a Córdoba expresó que volver a Argentina le dio mucha emoción y puso grandes expectativas sobre el show. Se mostró muy amable con sus fans en la calle.