“Si me hubiera quitado la ropa, habría trabajado en una película de Marvel”

martes 02 de mayo de 2023 | 6:00hs.

El actor estadounidense Matthew Lawrence confesó en el podcast Brotherly Love que muchas veces recibió propuestas indecorosas durante su carrera. Contó detalles de una de sus experiencias más traumáticas y como fue para él y su amigos lidiar con el acoso sexual en Hollywood.



El actor de 43 años, recordado por su participación en Mrs. Doubtfire en compañía de Robin Williams, aprovechó el podcast que comparte con sus hermanos Joey (Melissa & Joey) y Andy (Horse Sense) para hablar sobre las experiencias más oscuras de su carrera.



Matthew, el segundo hermano de la dinastía Lawrence, aseguró haberse visto envuelto en una situación de acoso sexual por parte de un afamado director.



Si bien el actor no indicó quien era el director del que habló, si contó como fue que le propuso desnudarse para él con la promesa de obtener un papel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, una de las sagas fílmicas más importantes de los últimos años. Lawrence relató: “Ha habido varías veces en mi vida que me han propuesto tener grandes papeles.” inició el actor de Christmas on Repeat.



Mi agencia me dijo que fuera a la habitación de un aclamado director ganador de premios Oscar, y no puedo creer que me hayan enviado. Esta persona aparece vestido solo con una bata, me pide que me quite la ropa y dice que necesitaba tomarme fotos. Me comenta también que sí hacía X, Y y Z sería yo una de las próximas estrellas de Marvel.



El actor señaló que tras no haber cedido a las peticiones del director, se retiró de la habitación y su agencia lo despidió por no haber accedido a las peticiones realizadas.



Destacó la doble moral en cuestión de denuncias



Fue entonces que el actor retomó lo vivido por el comediante Terry Crews, quien en 2017 señaló al ejecutivo Adam Venit de la agencia William Morris Endeavor por haber tocado sus genitales y fue en las redes sociales donde el ex jugador de la NFL recibió gran apoyo del público que destacó la importancia de sus señalamientos.



Esta declaración se dio durante el apogeo del movimiento #MeToo que denunciaba agresiones de orden sexual y tuvo origen en las acusaciones de abuso sexual hacía Harvey Weinstein, famoso ejecutivo cinematográfico.



Matthew Lawrence entonces aseveró en su podcast: Muchos amigos míos han vivido esta situación, muchas amistades mías sean hombres o mujeres han tenido que pasar por esto.



Entonces volvió a recordar a Crews: Terry Crews decide hacerlo público ¿y que hace la gente? Se burlaron de él, porque (Crews) representa a un hombre masculino. Creo que nuestra sociedad está menos preparada para escuchar una situación de acoso o abuso viniendo de una persona como él, que de una mujer.



La importancia de #MeToo

El actor profundizó en su punto de vista sobre el tema de acoso hacía los hombres y afirmó que, desde su punto de vista, “no muchos hombres han hablado sobre este tema en la industria”.



También señaló que el movimiento social #MeToo ha sido una herramienta muy buena para prevenir estas situaciones. No obstante, aseguró que los hombres reciben menos apoyo cuando comparten o hacen públicas experiencias relacionadas al abuso o acoso sexual dentro de la industria.