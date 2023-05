La oración que se transmite a través de ondas de radio

martes 02 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La oración es uno de los pilares para todo cristiano, porque se considera un diálogo con Dios.



Para los católicos, los santos y en especial la Virgen María es uno de los intercesores por lo que se busca llegar a esa divinidad.



Así, el rezo al rosario por ejemplo, es uno de los rituales que congrega a personas para elevar sus intenciones en fechas especiales, novenas y más reuniones. En Jardín América el rezo del rosario reúne sorpresivamente a cada vez más personas, en torno a un programa radial que fue furor en pandemia.



“Flores para Mamá María” surgió en 2009, con la intención de emitir este rezo en vivo cada martes. Graciela Maidana, una de las impulsoras que continúa al frente del programa contó a El Territorio sobre sus inicios. “En un principio éramos tres, por diversas situaciones dos debieron dejar en 2016 y en ese lapso se sumó una señora llamada Blanca que aún continúa. Al ser solamente dos le pregunté al párroco de la parroquia Cristo Redentor qué hacer con el programa y me respondió que había que seguir y que empezara a invitar más gente”, recordó.



Fue así que el espacio se convirtió en un jardín de flores con más de 60 integrantes, donde cada vez más se suman con la misma misión de rezar.



‘‘Mucho por agradecer, algo que pedir’’ es una de las frases que remarca Maidana al guiar el rezo en cada programa. De esa manera buscan elevar a la Virgen María todas las intenciones, las alegrías y angustias de sus oyentes, familiares y cercanos.



Lo sorprendente es que la sala de locución se llena por una hora, y en ocasiones hasta falta espacio para albergar a todos los participantes de este peculiar programa. Aunque no entren todos en el estudio principal, muchos se suman desde otros espacios del predio radial con su oración.



Además, con ese ímpetu de congregarse y orar, surgió el rosario de los niños. El primer martes de cada mes los más pequeños llegan con sus padres y se siente el acompañamiento familiar.



“Una de las mujeres decía que no le gustaba la idea de rezar en una radio pero luego, a través de una invitación sus dos hijos, llegó para el rosario de los niños y ahora siempre van todos en familia. Incluso el mayor de los hermanitos lleva la guitarra y canta entre cada misterio que se reza”, contó Graciela y así añadió que cada participante llegó de alguna manera especial a sumarse al rezo en la emisora local.



Otra historia es la de una pareja de Ruiz de Montoya que asiste a la radio siempre que puede. La señora iba con una vecina a rezar mientras que su pareja simplemente la esperaba afuera en el auto. Finalmente él también decidió sumarse y ya no quiere faltar nunca.



Otro dato particular y que identifica al programa es que, al cierre de cada hora de rezo del rosario, quiénes se reúnen en el predio se sacan una foto con una frase representativa ‘Todo rezado’, con la iniciativa de seguir sumando seguidores.



Así, desde las redes sociales, Graciela invitaba a rezar , una vez concluido el programa. “Era como decir que todas las intenciones habían sido puestas durante la hora de programa”. Fue así que realizaron carteles y cada tanto los renuevan y hasta de Chaco llegaron consultas y pidieron replicar la consigna para un programa similar.



La pandemia y la fe

La pandemia del coronavirus trajo sus consecuencias negativas y positivas. Sin dudas la fe fue un pilar al que aferrarse en medio del caos, la incertidumbre, el duelo y la enfermedad. De esa manera, en 2020, en medio de tiempos difíciles y llenos de miedos, el rezo comenzó a ser más y más popular.



“Era una época podíamos ir solo dos personas a la radio, debido al reglamentario distanciamiento social y como todos querían ir, sacaban turno cada semana. Así fue como se transitaron los momentos más estrictos, con esa necesidad de unirse en oración’’, comenzó detallando Graciela. ‘‘Lo lindo fue cuando sin proponérnoslo, más y más integrantes se comenzaron a incorporar a Flores para Mamá María”, acotó Maidana.



Julia Echenique, una de las que participan del rezo contó que recibió la invitación y se sintió bendecida porque previamente escuchaba el programa desde su casa. “Mi respuesta inmediata fue sí, el participar activamente provocó cambios muy valiosos en mi familia y por medio de la oración, se puede mejorar en lo físico y espiritual”, expresó, convencida.



De ese modo, lo que empezó simplemente como un programa que buscaba poner el foco en la oración hace casi 15 años y entre tres integrantes, hoy reúne a decenas de personas en cada emisión. Al cierre de cada rezo Graciela saluda a todas las familias que componen Flores para Mamá María. Y la lista se hace cada vez más larga, ya sea porque se suman los que están en la radio o quienes la siguen desde el hogar. Seguramente esa lista seguirá creciendo con quienes encuentran su fe y contención en esta oración.