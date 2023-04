Aseguran que las telas aumentaron un 30% del año pasado a este

domingo 30 de abril de 2023 | 18:10hs.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice porcentual de la producción de textil respecto al mismo mes del año anterior -febrero- cayó un 0.2%; mientras que la acumulada respecto a igual acumulado del año anterior aumentó un 1.4%.

Añade el informe técnico que la preparación de fibras de uso textil respecto al mismo mes del año anterior descendió en un 9.4%; mientras que los tejidos y acabado de productos textiles también bajaron su producción a comparación del mismo mes del año pasado en un 3.2%

No obstante, se le agrega a la problemática las restricciones de las importaciones. Los comerciantes del rubro sostienen que "hay tipos de telas que no se consiguen". Pese a que se trata de reemplazar por la producción local la variedad no es total. Incluso,las ventas en esta temporada bajan debido a la época escolar y que no hay eventos de fiesta. Los comerciantes consultados afirman que desde el año pasado a este hubieron aumentos considerables de manera paulatina. Estiman un 30% de incremento en las telas a comparación del 2022. “En la actualidad debemos controlar cada dos o tres semanas porque son productos sujetos al dólar oficial”, mencionó la empleada de una reconocida casa de textil en el casco céntrico de Posadas.

Ninfa Contreras, responsable de Tu tela, aseguró a El Territorio que “es temporada baja de ventas” y que además se le suma la faltante de telas importadas. “Las que más salen son la tropical, el satén, tnt y también son las menos costosas”, detalló. Seguidamente, dijo que a comparación de otros rubros los aumentos no fueron considerables pero si a comparación del año pasado hubo entre un 20% y 30% en cada tipo de tela.

Luego, la vendedora señaló que las mayores ventas se dan de los meses de octubre hasta febrero marzo. “En octubre empiezan los pedidos para las telas que son de fiesta y a partir de enero las telas para hacer uniforme. El resto del año merma la venta”.

Tras ser consultada, si hubo más ventas que el año anterior dijo que pese al contexto económico del país “sigue siendo más barato comprar tela y mandar hacer con una modista que comprarla. Sobre todo, en los diseños que son pedidos especiales de cada cliente”

Julia López, empleada de otro rubro textil, manifestó que las ventas son bajas desde que comienza el año hasta las vacaciones de invierno, luego se vuelve regular y a partir de octubre hasta diciembre comienza la demanda alta por las fiestas de fin de año. La vendedora explicó que existe un 30% de aumento a comparación del año pasado. Manifestó que durante la temporada baja quienes más compran son las emprendedoras. “Aquellos que prefieren que le haga la ropa una modista o diseñadora, les sale mucho más barato. Ellas compran la tela y mano de obra, según cuanto consideren el valor de su trabajo, sigue siendo más económico que comprar indumentaria en cualquier local. La ropa sale caro, a veces una simple remera que no es 100% algodón supera los 7.000. Con dos metros de tela, se puede crear algo que sale menos y además se contribuye con el emprendedor”, expresó.



Blanquería

Raquel Adamchuk, responsable de Rodial Colchones, mencionó que "hay líneas -que suelen venderse muy bien- pero no se consiguen. Sobre todo, lo que sea 100% algodón".

Agregó que los mismos representantes de las marcas te avisan que no ingresan. "Hacemos los pedidos con anticipación para no quedarnos sin stock. Pero se debe esperar", contó.

Luego, indicó que lo encontrado en el mercado es mezcla de algodón o poliéster.

"Pasa con los cubrecama, los acolchados, las sábanas, los cubre almohadones. Se reemplaza por otros productos de calidad para mantener la línea y el concepto, hasta que lleguen los que son 100% algodón", explicó.