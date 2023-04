Práctico y efectivo

domingo 30 de abril de 2023 | 6:01hs.

Boca superó 3-1 a Racing en La Bombonera y recuperó terreno en la Liga Profesional de fútbol. El partido válido por la 14ª fecha fue un monólogo del Xeneize, que llegará entonado al Superclásico del próximo domingo.



Sobre los 3’ Martín Payero aprovechó las dudas defensivas de la Academia a la salida de un córner y encajó un disparo que se coló contra el palo izquierdo de Gabriel Arias.



Golazo para sorpresa de los dirigidos por Gago y un cachetazo que se agravó tan solo tres minutos después cuando Pol Fernández aprovechó el mal retroceso para estampar el segundo tanto con una enorme definición tras la estupenda escapada de Advíncula.



Precisamente el peruano dejó la defensa para posicionarse como extremo y aprovechó su velocidad para imponerse a Gonzalo Piovi, su marca designada.



Con el correr de los minutos el elenco de Jorge Almirón mostró solidez en todas las líneas frente a un rival con serias carencias en la conclusión de cada jugada.



Con el este panorama, el Xeneize se replegó en orden, evitando dejar huecos para los ataques y para forzar el error ajeno.



La Academia nunca encontró herramientas futbolísticas para acercarse al misionero Sergio Romero, quien no fue exigido en los 45 minutos iniciales.



Para el complemento Gago decidió mover el banco con los ingresos de Reniero y Saliadarre. Y cuando el encuentro parecía inclinarse a favor del Xeneize, lllegó el primer punto de inflexción a los 15’: en una decisión polémica, Merlos expulsó a Martín Payero y Juan Nardoni después de que ambos planteles se cruzaron en mitad de cancha. El origen del conflicto fue la patada de Piovi a Vázquez y el VAR debió llamar al juez para revertir la medida y echar a Piovi.



El segundo punto de quiebre fue a los 23’ cuando Reniero sacó un bombazo de otro partido para achicar diferencias ante un vencido Chiquito.



El 2-1 dejó la historia abierta. Racing cedió aún más espacios y Boca lo pudo liquidar en varias oportunidad, casi todas dilapidadas por Villa. Finalmente fue el ingresado Miguel Merentiel el que aprovechó el terreno para establecer el 3-1 final, suave ante la salida de Arias.



Ahora Boca deberá medirse con Colo Colo por Copa Libertadores y el próximo fin de semana visitar a River, en el Monumental. Dos partidos clave en el ciclo Almirón.



Un punto con polémica

Más temprano, Vélez y San Lorenzo empataron sin goles en el José Amalfitani y los dirigidos por Darío Rubén Insua no pudieron sumar de a tres para recortarle distancia al líder, River, que el viernes igualó en Tucumán ante Atético.



La polémica de la tarde se dio cuando el árbitro Hernán Mastrángelo le sancionó falta a Adam Bareiro en una disputa con Miguel Brizuela, que finalizó en gol y desde el sistema VAR, a cargo de Nicolás Lamolina, lo respaldaron, a pesar que no pareció un contacto suficiente como para anular la jugada.



La expectativa de la previa, con un San Lorenzo peleando arriba y un Vélez que intenta renacer desde la llegada del TigreGareca no se cumplieron, sobre todo al correr el último cuarto de hora en el que ambos se conformaron con el punto para evitar heridas de un partido que, si bien no es un clásico, tiene historia y mucha pica entre los hinchas.



Hoy continuará la fecha con cuantro encuentros y en el destacado, Independiente será local ante Belgrano, uno de los animadores de la Liga. Se jugará a partir de las 18 en Avellaneda, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por Espn.