Passalacqua pidió preservar el buen momento que tiene Misiones

domingo 30 de abril de 2023 | 1:05hs.

El diputado provincial y candidato a gobernador por el Frente Renovador, Hugo Passalacqua, sostiene la importancia del misionerismo para defender con firmeza ante la Nación los derechos que le asiste a la provincia, pero también como un modo de identificarse y defender los logros conseguidos en este tiempo. Resaltó que Misiones creció en todos los rubros y sin excepción. "Nosotros sabemos cómo se gobierna, sobre todo en momentos difíciles", acotó, en referencia a los tiempos complejos de la pandemia que debió administrar el actual gobierno. También sostuvo en relación a lo previo que "entendiendo que los tiempos cambian y somos como mutantes para entender cómo va al progreso".



No obstante, consideró como "lo más importante el cuidado de Misiones, hay que cuidar todo ese esfuerzo", dijo pidiendo allí el voto de los ciudadanos misioneros a favor de los logros, al entender que "el cuidado de lo conseguido por los misioneros pasa por la renovación y ese creo que es el núcleo del voto".



Passalacqua en Meta Data, el programa político de El Territorio, realizó un repaso de la campaña y sus proyecciones para Misiones como propuesta para esta elección. Actualmente es diputado provincial y conocedor de los roles del Poder Ejecutivo por haber sido ministro de Educación, vicegobernador y gobernador. Ahora como candidato adelanta de que ser electo apunta "a seguir la línea política con la que se trabaja desde la renovación, trabajar en lo que falta y cuidar lo que consiguieron los misioneros".



El centralismo y reclamos

En primera instancia, habló del contexto social y económico del país: "Buenos Aires nunca pudo salir de su matriz de virreinato. Es centralista y unitaria. Allí es donde fallan, porque les dan poca participación a las provincias".



Seguidamente, lamentó los efectos negativos que provoca la inflación "hoy el yogur es un alimento de lujo".



Sobre los pedidos de Misiones ante Nación, Passalacqua indicó que insistirá con las infraestructuras que faltan finalizar para llegar a otros puntos como la Hidrovía, la ruta nacional 14, la autovía de la ruta 12, el gas natural.



"Somos la única provincia que no tiene gas natural. Son reclamos justos e históricos que seguiremos pidiendo con respeto para el cuidado de los misioneros", enfatizó.





Avanzó en todos los frentes

Luego, dijo que la población misionera pudo llevar adelante una administración pensando también en el futuro de la provincia. "Tenemos un gran gobernador en la actualidad -refiriéndose a Oscar Herrera Ahuad- y una gran conducción política con objetivos claros".



Ello para ponderar las mejoras en todos los campos "desde mortalidad infantil hasta asfalto o empedrado. En ningún ítem retrocedimos. Tiene que ver con el espíritu del misionero, de emprender, de progresar, de ir hacia adelante".



Sobre el progreso de los últimos años, destacó que Misiones pasó de ser la número 18 a la séptima economía del país. "Otras provincias no lo pudieron lograr y Misiones sí. Puedo decirlo en cinco segundos, pero tardamos quince años en avanzar hasta ese punto. La distinción para Misiones en cuanto a otras provincias siempre es positiva".



Añadió que "el crecimiento es un activo, un capital. Si puedo dejar un mensaje es este. Todo lo que se construyó con esfuerzo y con esmero de los laburantes y la población no se debe descuidar", indicó.



Por eso profundizó en cuanto al crecimiento de la provincia, al destacar que Misiones creció en todos los rubros. "En algunos más que otros porque son más complejos como la demanda habitacional. Avances que lo hicimos con el pueblo inteligente, sano, trabajador. El mismo que también va a cuidar todo lo que consiguió".



Posteriormente, Passalacqua añadió que "se trata de un salto gigante que no se registró con anterioridad en la historia argentina sobre el producto bruto geográfico de Misiones".



No obstante, el candidato a la gobernación indicó que "aún queda mucho por hacer".



Proyectar futuro

Planteó en tal sentido que "se debe pensar en los más humildes, en aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen, para el comerciante, sostener los programa Ahora, entre otras cuestiones".



Mencionó que mientras se trabaja en lo que falta y se cuida lo que ya está hecho, también se debe proyectar en el futuro.



Por eso, a tan sólo una semana de las elecciones, Passalacqua destacó la importancia de la continuidad política.



"La conducción de Carlos Rovira en la creación de un espacio provincialista, que se supo sostener. Tanto en mi gobernación, que fue anterior a la de Herrera Ahuad, cómo la actual gestión pretendemos seguir con la misma línea".



Insistió que "se debe continuar con una troncalidad de política de estado al servicio de la ciudadanía misionera".



Luego, sostuvo que es relevante la cercanía con los vecinos de las diversas localidades. "Recorro mucho Misiones y es importante saber los problemas de primera mano. El que no conoce la problemática no puede solucionarla y para conocer se debe estar cerca de la gente", concluyó.

Autonomía de las provincias

El diputado provincial y candidato a gobernador por la renovación Hugo Passalacqua destacó la importancia de la autonomía, al recordar que "las provincias creamos la Nación en 1853 para que nos cuide y nos proteja de amenazas exteriores. Pero se apropian de la Patria".



En tal sentido sostuvo que "la tendencia es volver hacer que las provincias se valgan por sí mismas, con autonomía, produzcan lo que quieran, tengan sus candidatos y sus formas de política, de actuar y de hacer. Sobre todo, su propia agenda, una agenda que sea de las necesidades y de lo que indica la población".