Torneo Provincial: Nacional goleó a Rosamonte y regresó a la cima de su zona

domingo 30 de abril de 2023 | 6:01hs.

Ayer se puso en marcha la 4° fecha de la fase de grupos del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (Femifu) y Nacional impuso condiciones ante Rosamonte en Puerto Piray.



El conjunto del Alto Paraná se hizo fuerte en la Villa Olímpica de Piray y goleó 4-1 a los de Apóstoles, que todavía no ganaron en lo que va del campeonato.



Con este triunfo, Nacional llegó a los 9 puntos en la zona C y superó a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, que hoy completará la fecha y estará obligado a ganar para regresar a ser el único puntero del grupo.



Los de la Ciudad de las Cataratas visitarán a River de Villa Bonita desde las 16, mientras que a la misma hora, pero en Posadas, Atlético Posadas será local ante Mandiyú.



En la zona A, el líder Central Iguazú visitará a Candelaria, uno de sus escoltas, desde las 16, mientras que a la misma hora Belgrano y Defensores de San Vicente se verán las caras en El Alcázar. Brown quedará libre este fin de semana.



Mado Delicia, puntero de la zona B, jugará desde las 16 ante Tuyutí, uno de sus escoltas, como local. Sporting, otro de los escoltas, será local ante Ex Alumnos 453 de San Vicente y Altético Oberá, el restante segundo, visitará a Guacurarí.



Además, por la zona D, el líder Jardín América recibirá a Mitre, su escolta. Independiente será local en Apóstoles frente a San Martín (W) y Villa Nueva recibirá a River de Santa Rita. Todos los encuentros comenzarán a las 16.