Lugo asegura proyectos concretas para mejorar Iguazú

domingo 30 de abril de 2023 | 1:00hs.

El actual concejal y candidato a intendente de Puerto Iguazú Rodrigo Lugo encabeza el sublema Hay Futuro por Juntos por el Cambio. Lugo aseguró que trabaja con el fin de marcar la diferencia y con la idea de mostrar al electorado que es necesario confiar en la juventud para construir una Iguazú mejor.

Planteó que no camina los barrios con promesas sino con propuestas. Con el objetivo firme de mostrar la preparación del equipo que lo acompaña busca un cambio para la ciudad que lo vio nacer.

"Cuando caminamos los barrios sentimos impotencia generalizada hacia el actual jefe comunal. Nos acercamos a los vecinos para conversar y contarles nuestras propuestas. Yo no prometo nada, tenemos propuestas concretas de lo que vamos a hacer si llegamos. No quiero prometer y después quedar como el candidato que dijo que lo haría y no lo hizo", explicó Lugo.

El candidato de Juntos por el Cambio que pelea la intendencia de la Ciudad de las Cataratas transita su tercera participación en los comicios. En primera instancia, el joven se animó a competir a los 22 años en 2019, cuando acompañó en la lista como primer concejal a Mario Machuca. Su segunda participación fue en 2021, cuando encabezó la lista a concejal y obtuvo una banca que asumió con 25 años. En esta oportunidad busca ser electo intendente.

"Tenemos propuestas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. La ciudad está atrasada al menos 20 años, somos conscientes de que en cuatro años no vamos a poner en condiciones a la ciudad pero estamos preparados para buscar financiamiento ante la provincia o nación para lograr mejorar el destino Iguazú", apuntó Lugo.

Entre sus propuestas, las más trascendentes están relacionadas a la administración de los recursos municipales, la bancarización de las tasas de abasto y ecoturismo, a fin de conocer la recaudación real.

"Lo primero es lograr la transparencia, queremos aplicar un sistema similar a un impuestódromo", cerró.