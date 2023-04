Corridas cambiaria y política

domingo 30 de abril de 2023 | 6:05hs.

Corrida cambiaria -y en consecuencia política-, dolarización y dependencias de la moneda estadounidense son términos muy conocidos en el país. La dependencia de los argentinos del dólar obedece a una combinación de factores tanto históricos como económicos y culturales. Respecto a lo primero y, por lo tanto, de manera histórica, está comprobado que el dólar siempre fue una moneda mucho más fuerte y estable comparada a la moneda nacional. Como muestra de ello fue cambiando además de denominaciones, hasta volver al peso argentino.



En un rápido repaso se puede citar cómo se fue llamando la moneda argentina, desde el peso fuerte (1826-1881), peso moneda nacional (1881-1969), peso ley (1970-1983) hasta el peso argentino (1983/1985). De Austral (1985-1991) a peso convertible (1991-2002) y luego se reintrodujo el peso argentino desde 2002, como unidad monetaria, luego de la crisis económica y financiera que afectó al país en ese año. Lo previo marca cómo la moneda oficial argentina fue cambiando de denominación en distintos períodos y gobiernos, en la mayoría de los casos debido a la inflación creciente en el país y pensado como un plan económico para estabilizar la economía. Quedó en evidencia que los cambios de nombres y las quitas de muchos ceros no representaron una solución de fondo. Es todo caso, la histórica y actual escalada inflacionaria lleva a la depreciación del peso y en consecuencia los pequeños ahorristas se refugian en el dólar, como moneda fuerte para proteger ahorros. También la exportación de productos argentinos estuvo históricamente atada a la moneda norteamericana.



Pero, en el medio, lo más grave es -como ahora- cuando suceden corridas cambiarias que se perciben como factores pensados para desestabilizar un gobierno. Es decir, se actúa con clara intencionalidad y malicia como se sospecha fueron las formas de intervención de los llamados cueveros, que en palabras del presidente Alberto Fernández, instalan rumores -sobre subas de dólares- a la mañana, operan durante el día y, cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario. Por tal razón, estos operadores del dólar blue están en la mira del gobierno por probable lavado de activos.



Alberto Fernández apuntó que se trata de una práctica permanente de la derecha argentina, para generar incertidumbre con el dólar. Ante lo sucedido, y en medio del tumulto económico y político generado por la corrida cambiaria, el gobierno decidió intervenir y lo hizo a través del Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa.



La intervención de Massa para frenar la estampida de dólares financieros dio resultados, después de jugar fuerte en el mercado con la fuerza del Banco Central. La intervención no estaba permitida en el acuerdo con el FMI, pero asumió el riesgo y fue felicitado por la vicepresidenta Cristina Fernández, quien consideró que fue una medida acertada y, de paso, lo posicionó como posible candidato a presidente, durante una nueva charla magistral realizada esta semana en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el Teatro Argentino de La Plata. Cristina otra vez dio a entender que no se presentará para disputar la primera magistratura del país. En la lucha contra la devaluación del peso, ahora se intentará que el organismo crediticio internacional cambie las condicionalidades del acuerdo, es decir para que desde ahora la Argentina pueda intervenir en el mercado para controlar al dólar y que las metas estén atadas a una variable de crecimiento.



Lo cierto es que los cueveros fueron sólo en parte los responsables de la corrida cambiaria, porque también se deben añadir otros factores como la fragilidad económica y política en este momento en el país.



La corrida se produjo, en medio de una inflación que viene erosionado en forma constante el poder adquisitivo de los argentinos. A su vez, también es verdad que los inversores están preocupados por la falta de claridad y coherencia de la política económica de este gobierno.



En la política, una receta conocida

Así como el cambio de denominación de la unidad monetaria fue una constante como idea de solución a la inflación, del mismo modo fueron muchos los dirigentes que lanzaron la idea de dolarizar la economía, como vuelve a insistir parte de la oposición. Esta vez, quien viene insistiendo en la dolarización y cerrar el Banco Central es el diputado libertario Javier Milei, pero no es el único y hay muchos antecedentes. Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía en dos oportunidades, durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, es uno de los principales defensores de la dolarización y la propuso en varias ocasiones. Esa misma idea había propuesto José Luis Machinea, que fue también ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Lo cierto que Milei tiene la capacidad de que todos hablen de él, sigue la máxima en política que repetía Carlos Menen, “no importa que digan, pero que hablen de mi”.



El libertario, sin estructura en el país para ser presidente, se las ingenia para que todo el ecosistema político mediático hable de él, y con ello sigue creciendo en las encuestas según los últimos sondeos de opinión. Cristina también se ocupó de Milei, debatiendo por la dolarización y desafiándolo en lo personal, eligiéndolo como adversario y dejando a JxC en un papel secundario. Por supuesto que con esto no hace más que seguir empujando al economista para arriba, pero desde el peronismo debían empezar a pelearle directamente los votos, porque están perdiendo apoyos históricos en el conurbano, que migran a Milei.



Como se señaló anteriormente, las últimas encuestas publicadas muestran el crecimiento de la Libertad Avanza, en detrimento de JxC y el FdT. Con esos números, desde la Renovación misionera, más allá que sólo piensan en la elección provincial, analizan que en el caso que el oficialismo nacional logre unificar una candidatura potente, la pelea mano a mano sería contra Milei, dejando a Cambiemos fuera de la segunda vuelta a causa de sus peleas interminables alejadas de las necesidades de la gente.



Tratando de aprovechar la turbulencia

Estando en Oberá, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los precandidatos a presidente que ya rechazó una posible dolarización y defendió la moneda nacional, más allá de que puedan existir operaciones en dólares. Rodríguez Larreta por cuarta vez pisó la tierra colorada, esta vez para acompañar la candidatura de Martín Arjol en Misiones.



En ese mismo espacio, el que aprovechó la tormenta provocada por la suba del dólar en el país para volver a reunir a su tropa fue el expresidente Mauricio Macri. El expresidente quedó golpeado con la desobediencia del alcalde capitalino en la idea de separar las elecciones nacionales de las distritales. En la mayoría de las encuestas figura como el dirigente con mayor imagen negativa del país, pero como fundador del PRO sigue teniendo incidencia interna y convocó casi al finalizar de la semana a un encuentro a los postulantes del sillón de Rivadavia para sacarse una foto de unidad. Estuvieron Larreta, Bullrich y Vidal, que hay versiones que esta última, no se presentaría en la categoría presidencial. Quizás en su visita a la provincia programada para el próximo miércoles habría definiciones al respecto.



En la recta final

Misiones está a una semana de celebrar nuevas elecciones. El próximo domingo, 989 mil electores habilitados a sufragar en los 17 departamentos de la provincia estarán en condiciones de definir un nuevo gobernador, vice, diputados e intendentes.



En un clima de respeto, pero de intensa actividad proselitista se están dando a conocer las propuestas, donde está claro hay competencia entre espacios políticos, pero también de manera interna pensando en los beneficios de la ley de lemas, para intentar llegar al primer lugar y con ello, recibir el aporte en votos de otros candidatos para sumar al espacio político.



La particularidad se dio entre los libertarios, donde después de anunciarse la postulación, se informó que Ninfa Alvarenga bajaba su candidatura tras plantear obstrucción para la legalización del partido desde el Tribunal Electoral.



Entre los que se presentan como alternativa ante los espacios tradicionales son los del Partido Demócrata, encabezado por Jorge Pelinski y Marilene Esmeralda Re, y del frente Por la Vida y los Valores, Débora Mangone y Emilio Abal. En el Partido del Obrero se presentan como candidatos a gobernador y vice Lorenza Villanueva y Eduardo Demetrio Cantero. Por el Frente Amplio, Julia Perié y Aurelio Torrez. Por La Fuerza de Todos, los diputados provinciales Isaac Lenguaza y Santiago Mansilla son los candidatos a gobernador y vice. Más Juntos por el Cambio, que lleva a Martín Arjol como candidato a gobernador, que está secundado por Natalia Dörper.



Lo que plantean en la oposición

Lorenza Villanueva como candidata y en representación del Partido Obrero lo primero que plantea es el tema salarial para que sea igual a la canasta familiar, una jornada laboral de 8 horas y jubilación del 82% móvil a los 25 años de servicio, sin límite de edad, y pase a planta de los precarizados. Añade la prohibición de despidos, más estatización y control obrero de las fábricas que cierren. Reparto de las tierras fiscales provinciales y municipales para los trabajadores sin vivienda, más otros planes de construcción de hospitales y escuelas y con la particularidad que ratifica el rechazo a las represas o cualquier intento de privatización de las costas.



Julia Argentina Perié se presenta como una posadeña que vive en la misma casa de siempre y con amigos de siempre y una vida de siempre. Afirma conocer la provincia en profundidad, a sus trabajadores, mujeres, jóvenes y por lo tanto sus necesidades y sostiene saber cómo brindar soluciones.



Lenguaza solicita el voto de los misioneros en nombre de su espacio por La Fuerza de Todos, planteando que junto a Mansilla están capacitados para gobernar y completar la agenda del oficialismo nacional, ello es avanzando en solucionar problemas estructurales como salud, educación, salarios, seguridad, vivienda, conectividad, servicios básicos como luz y agua, caminos en condiciones, tecnificación de las chacras. Y para empezar a partir de esa base igualitaria, crecer como provincia.



Martín Arjol desde Juntos por el Cambio pidió el voto de los misioneros para gobernar los próximos cuatro años, según sus palabras, para resolver problemas estructurales desde mejorar el servicio de energía, luz, una salud para todos y educación como foco prioritario y donde, la producción vuelva a ser el corazón y el pulmón de la provincia, para construir un futuro sólido.



La renovación pide cuidar logros

Lo previo son los espacios que salen a diputar el cargo ocupado hasta diciembre por Oscar Herrera Ahuad, quien es además candidato a primer diputado en la lista del Frente Renovador. Justamente mañana, el mandatario provincial realizará su último informe y apertura de sesiones ante la Cámara de Diputados. Se espera que el discurso esté cargado de esperanza, proyectando lo que puede venir para los misioneros.



Por la renovación se presentan como candidatos a gobernador y vice Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli. Passalacqua apela al voto de los misioneros recordando la expertise de la renovación, de saber cómo se gobierna sobre todo en momentos difíciles como quedó demostrado en pandemia. A pesar de este hecho sanitario excepcional -que destruyó muchas economías en el mundo como sucedió también en la Argentina-, Misiones tuvo la particularidad no sólo de sobreponerse con rapidez y cuidar la salud de todos los misioneros, sino del bienestar en general.



La elección se realizará, de esta forma, en un momento de gran presente en Misiones en materia macroeconómica. Además, en estos momentos, atraídos por el peso barato, paraguayos y brasileños incrementaron en promedio un 50% las ventas de productos empujando a su vez al turismo que es palpable en toda la provincia.



A tal punto, según resalta Passalacqua, que hoy Misiones exhibe los mejores indicadores de la región en salud, economía, desarrollo y posibilidades de crecimiento, entre otros, como también termina ratificando un informe elaborado por la Cepal.



Por eso, la renovación, que maneja números muy auspiciosos de cara al próximo domingo, lanzó como nuevo eslogan de campaña “La gran suma”, haciendo alusión al presente y también por la constante inclusión de nuevos ciudadanos de diferentes actividades al espacio político, pensando en mejorar la gestión en todos los municipios.



Por eso, el actual diputado provincial y candidato a gobernador instó a los misioneros a votar a favor de la renovación para cuidar todo lo realizado y conseguido con esfuerzo de los misioneros.