Mejorar la ciudad y llegar a más barrios, las propuestas

domingo 30 de abril de 2023 | 6:04hs.

Soledad Balán anunció por distintos medios que le gustaría ser la sucesora del actual intendente de Posadas, Leonardo“Lalo” Stelatto, unos días antes que finalice el 2022. Poco tiempo después confirmó su candidatura y desde ese momento empezó a trabajar para las elecciones del domingo 7 de mayo.



“Lo mío no es testimonial, me preparé muchos años para afrontar desafíos como este”, aseguró de manera tajante cuando le preguntaron si era una colectora que le juntaría votos al oficialismo.



Balán lanzó su primer hashtag #EsConSole a días de tener confirmada su candidatura. Su grupo político y amigos, conocidos por la utilización de las redes sociales en campaña, empezaron a viralizar las publicaciones de sus diversas recorridas por distintos barrios bajo ese mismo lema. Más y Mejor Ciudad es el nombre del sublema que la lleva como candidata a intendenta de la ciudad capital.



Balán es conocida por ser activista social. Su trayectoria como directora regional de Techo reforzó su vínculo con distintos barrios populares de Posadas. Además, está en sintonía fina con algunos empresarios que hicieron diversos aportes a las actividades organizadas por grupos de jóvenes que colectan recursos para construir casas.



Para la actual legisladora, es necesario mejorar la cuestión social generando atención a los barrios periféricos, a los que considera desatendidos, y buscar ese vínculo de cercanía con el vecino de manera permanente.



“No dejamos de trabajar ni un minuto en nuestra campaña porque entendemos que hay mucho por hacer y mejorar de esta ciudad. No queremos mentir a la ciudadanía, por eso nos comprometimos a estar cerca y acompañar todo lo que se pueda en pos de mejorar un poco su calidad de vida”, expresó.



Seguidamente, señaló que sus experiencias en la organización Techo la hicieron madurar para emprender este desafío y cree que es posible hacer una Posadas más inclusiva y ordenada. Sin embargo, sus pretensiones no quedan limitadas a la cuestión social y se anima a pensar “en una ciudad dotada de mejor infraestructura, más trabajo, salud, transporte y seguridad”. Por ende, sostuvo que “la capital misionera necesita optimizar todos sus servicios y hacer la vida más sencilla al vecino”.



Balán afirmó que el actual intendente tiene una imagen muy positiva. No obstante, reflexionó al respecto: “Cuando trabajamos en la candidatura de Lalo Stelatto, no todos lo conocían al principio. Pero fue creciendo más cerca de las elecciones. Este antecedente me motiva porque sé que mis propuestas llegaron a la mayoría de los vecinos de Posadas”.