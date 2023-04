Modificarán los servicios por el Día del Trabajador

domingo 30 de abril de 2023 | 6:04hs.

Desde la Municipalidad de Posadas anunciaron que, debido al feriado del Día del Trabajador, el lunes se prestarán los servicios públicos de manera diferenciada a como lo hace normalmente.



La recolección de residuos será normal durante el fin de semana, pero mañana no se prestará el servicio, por lo que se recomienda a la población no depositar sus residuos en la vía pública durante ese día.



Mañana no funcionará el Sistema de Estacionamiento Medido en la capital provincial. Por otro lado, en el cementerio La Piedad hoy la atención administrativa será de 7 a 17 y mañana de 7 a 13.



El Tribunal de Faltas Municipal, en tanto, dispondrá mañana de una guardia que atenderá de 10 a 12.



Asimismo, los lugares de esparcimiento y entretenimiento, el Jardín Botánico permanecerá abierto de 7 a 19 y el Parque de la Ciudad extenderá su horario de atención de 7 a 1.



En cuanto a los balnearios El Brete y Costa Sur, la cobertura de seguridad con presencia de guardavidas será de 9 a 19. Los colectivos interplayas estará activo de 16 a 22.