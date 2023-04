Agenda cotidiana

domingo 30 de abril de 2023 | 6:00hs.

Música



Bocanada. Hoy en doble función, a las 18.30 y 21.30, Bocanada en Beerlín, en El Brete. La banda hará un homenaje al rock nacional.



Rock & Blues. Esta tarde desde las 18 el marco de la Ecoferia en el cuarto tramo de la Costanera, concierto de Álvaro Martín y Tito Agulla con un repertorio de rock y blues. Entrada libre y gratuita.



Boom. Boom Boom Kid o Carlos Rodríguez regresa a Posadas con un concierto en formato acústico. Será el 5 de mayo en Darshana Bar, (Buenos Aires 1372), donde ya están disponibles las entradas.



Electro. El viernes 5 de mayo se despliega una fiesta electrónica en Mantra, disco de la ciudad de Puerto Rico. Sonará Soundexile con una previa de los Djs Nico Ruiz y Diego Welter.



Iguazú. El viernes 5 de mayo a las 21 en la Cabaña de los Muñecos de Puerto Iguazú (avenida Tres Fronteras 434), se presentan los hermanos Juan y Marcos Núñez en el ciclo Mboyeré Musical, los acompañarán Sebastián Pereyra, Sergio Copetti y José Bareiro. Más info en Instagram @lacabanadelosmunecos



Rap. El sábado 6 el histórico dúo de rap underground, Kamada, compuesto por Kelo y Saje, se presenta por primera vez en Misiones. En Umma (Maipú 2260).



Retro. Una noche a puro baile y canciones que traerán nostalgia de las fiestas juveniles de antaño se desplegará el 13 de mayo con Flavio Bogado en Umma.



Rata Blanca. La legendaria banda de rock metal, con la voz de Adrián Barilari al frente, regresa a Posadas para un concierto inolvidable, que tendrá lugar el 19 de mayo a las 21 en Umma.



Crudx. La segunda edición de este mega festival electrónico será el 20 de mayo nuevamente en Santa Inés.Juan Hansen, Tomy Disco y muchos DJ de renombre más en un despliegue con coctelería de autor, gastronomía y más.





Muestras



Quiroga. La muestra lúdica HQ Cuentos de Esta Selva se puede ver en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. También, la expo Recreo, que es interactiva para chicos. De martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19.





Teatro



Enamorada. La obra La enamorada, de Santiago Loza y llevada a escena por el grupo Agua de Río se presentará el sábado 6 de mayo a las 18 en Espacio Base (Rademacher 5324). “Las sombras de lo que muere y nace, se reflejan al muro desnudo, revelando el dulce misterio de ‘la enamorada’, que volverá a crecer encarnada en las historias narradas entre la fragilidad y el amor de una mujer”, señala la sinopsis. Entradas al 376 5-130101



Sub 30. Hasta el 7 de mayo se encuentra abierta la inscripción para dramaturgos y creadores emergentes que quieran participar de la segunda edición de Escena Sub 30. El festival está orientado a artistas de hasta 30 años de edad de las disciplinas teatro, danzateatro y circo. El objetivo es generar un ámbito creativo, colaborativo y de exhibición para artistas emergentes que deseen experimentar el rol de dirección escénica con un proyecto propio e inédito. Habrá capacitaciones para los creadores seleccionados. Para saber más del festival y acceder al formulario de inscripción, ingresar en Instagram a @escenasub30.



Festival. El 11, 12 y 13 de mayo en la localidad de San Javier se realizará el “Festival de Unipersonales del Río”, organizado por la Sala del Río y el grupo de teatro Pies de Caña. Con la presentación de elencos de Misiones, Corrientes y Formosa, que harán funciones para toda la familia. Más información en Instagram @sala_del_rio_pies_de_cana.





Eventos



Danza. Hasta mañana se desarrollan distintas actividades para celebrar el Día internacional de la Danza. Por un lado el Movimiento Misionero de Danza despliega diferentes actividades. Programa completo, en IG @movimientomisionerodedanza.



Astros. El Observatorio del Parque del Conocimiento propone actividades lúdicas y científicas para disfrutar en familia. Hoy de 17 a 19 se desarrollará el taller gratuito De la Tierra al Universo, destinado a niños y niñas de 9 a 12 años donde se abordarán temas astronómicos, como el sistema solar, la luna, el sol, las constelaciones, los planetas, las galaxias, entre otros tópicos. Las inscripciones serán por orden de llegada hasta cubrir el cupo.



Animé Pary. Hoy de 11 a 18 en el Club Huracán (avenida Santa Catalina esquina López y Planes) se desarrollará un nuevo encuentro para los fans de la cultura asiatica y pop con el festival “Animé Pary”. Se trata de una propuesta solidaria. La entrada consiste en un alimento no perecedero por persona. Más información en Instagram @AnimePary



Solidarias. El Hogar de Tránsito Madre Teresa de Calcuta organiza una venta de pizzas prelistas y todo lo recaudado será utilizado para sostener el servicio esencial de la ONG, que brinda albergue y comida a pacientes ambulatorios del interior y sus acompañantes que se tratan en Hospital Madariaga. La muzza sale $850; muzza con jamón y morrones $1100. También hay promos. Para reservar o consultar escribir al 376 5-076795. Las pizzas prelistas para hornear se retiran el 13 de mayo de 11 a 14 en la sede del hogar en calle Ambrosetti 1534.