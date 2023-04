Wolenberg va por la reelección para completar obras iniciadas

domingo 30 de abril de 2023 | 6:04hs.

A tan sólo una semana de las elecciones provinciales del 7 de mayo, Waldemar “Valdy” Wolenberg, actual intendente de Leandro N. Alem, busca ser reelecto. El jefe comunal contó a El Territorio que desea terminar todo aquello que quedó pausado por la pandemia del Covid-19. Incluso, expresó que pese a su edad, aún le quedan “fuerzas para trabajar y dar lo mejor” por su municipio.



Luego de asumir en el 2019 y ser uno más de los funcionarios que le tocó sortear dentro de su gestión la pandemia del coronavirus, sostuvo que “el confinamiento por Covid-19 nos dejó estancados muchos anhelos y sueños que teníamos para hacer. Es una de las principales razones por las que les estoy pidiendo a mis vecinos que me den la oportunidad de terminar lo que habíamos planificado”.



El actual intendente llegó al ruedo político en 1999 cuando fue electo concejal, eso lo catapultó en 2003 para acceder a la intendencia y ser reelecto desde el 2007 hasta el 2011. La ciudad posee Carta Orgánica y la misma posibilita solamente la reelección en un período consecutivo. Wolenberg volvió a presentarse y ganar en 2019 por lo que transita su tercer mandato, de ser reelecto será el primero en la historia de Alem en ser por cuatro períodos intendente.



En diálogo con este medio, anunció que su principal objetivo es “culminar una gran obra que será la conexión del barrio Graffner, con la ruta provincial 4. Esto nos va a permitir descongestionar todo el tránsito pesado hacia allí”. Incluso, añadió que esta apertura “la empezamos, pero no será algo que terminemos muy pronto; es un viejo anhelo de toda la ciudad”.



Luego, mencionó que esta nueva vía “la vamos a conectar con el asfaltado total de la avenida Bella Vista para que se pueda transitar sin pasar por el centro con la ruta provincial 225 y la nacional 14”.



Por otra parte, Wolenberg que pretende “hacer un nuevo acceso al Arboretum -una reserva arbórea única en Sudamérica- que permita tener un circuito con el parque temático donde hacemos la Fiesta de la Navidad y Semana Santa para el turismo”.



También contó que “pese a que cumplimos con todas las restricciones nunca cerramos la ciudad en pandemia y todos los eventos que nos caracterizan se fueron realizando. Nos permitió seguir en el circuito de los visitantes tanto de Misiones como de afuera”.



Continuó que “de cara a las próximas elecciones ya tienen todos los proyectos listos y aprobados para las dos grandes obras que necesita Alem”.



“Se trata de traer -en primer lugar- agua desde el arroyo Mártires y desde el Paraná, en una segunda etapa. Así como también el sistema de cloacas”.



Respecto a esto último, explicó que “había dos proyectos aprobados de cloacas para Misiones, en Aristóbulo del Valle y en Leandro N. Alem, la primera ya comenzó y estamos seguros de que en el corto plazo podremos estar ya iniciando esta obra sanitaria indispensable para que la ciudad se desarrolle.



Por último, manifestó: “Soy grande, pero aún tengo muchas fuerzas para trabajar por el municipio. Por eso quiero terminar lo que la pandemia me cortó”.