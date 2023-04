Tras 33 años, Napoli puede gritar campeón

domingo 30 de abril de 2023 | 6:01hs.

Napoli se enfrentará hoy ante Salernitana, a partir de las 10 de Argentina, en una nueva jornada de la Serie A, con la misión de ganar para quedarse con el Scudetto luego de 33 años.



El equipo del sur de Italia le sacó 17 puntos de ventaja a su escolta, Lazio, sobre 21 en juego, por lo que está a un paso de su tercera corona.



Hay más de cinco partidos de diferencia entre el líder y el segundo de la tabla, pero hoy podría definirse el campeonato. Para ello, Napoli deberá ganarle a Salernitana y Lazio no sumar de a tres ante Inter en su visita al Giuseppe Meazza. Así, estaría la ventaja a 20 puntos con 18 por jugar.



Si eso no sucede, la coronación podría darse el martes frente a Udinese como visitante. En ese caso, un triunfo le bastaría sin importar el resto de los resutlados. Es decir que los napolitanos lograrán el título con dos triunfos en las próximas dos jornadas.



Napoli está a punto de concretar la mejor campaña de su historia. Con el triunfo agónico ante la Juventus llegó a 78 puntos -producto de 25 partidos ganados, tres empatados y tres perdidos- y, si Lazio no gana, podría gritar campeón.



El último Scudetto de Napoli fue el de la temporada 1989/90



con Diego Maradona a la cabeza y el anterior el de la temporada 1986/87, también con el 10 como estandarte.