Arjol pidió el voto para construir un futuro sólido en la provincia

domingo 30 de abril de 2023 | 6:04hs.

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Martín Arjol, pidió a los misioneros “que nos den cuatro años para demostrar que se pueden hacer las cosas bien, que hay cosas que vamos a profundizar y cosas que hay que cambiar. Hay problemas estructurales que tenemos que atender, como luz, agua, y son cuestiones fundamentales”.



Planteó que “es fundamental pensar en una provincia donde la educación sea el foco prioritario, la producción vuelva a ser el corazón y el pulmón, donde la salud sea para todos los misioneros”.



En tal contexto pidió el voto a los misioneros “para demostrar que podemos gobernar de manera distinta, pensar en el presente de la provincia y sobre todo construir un futuro sólido para todos los misioneros”.



El candidato a gobernador está secundado por Natalia Dörper como candidata a vice.



“La gobernación no es un desafío solamente personal. Desde Juntos por el Cambio ganamos las elecciones legislativas. Aunque sea distinto, se mostró desde el espacio una madurez que convoca a toda la sociedad misionera”, analizó.



Luego, mencionó que después de 20 años “nos animamos a cambiar”. Afirmó que hay gestiones del actual gobierno que se hicieron bien, pero planteó que hay otras cuestiones que deben realizarse y modificarse. “Misiones no tiene políticas públicas de energía, agua, empleo, salud y de integración con otros países vecinos”, indicó.



Espacio político

Arjol detalló que Juntos por el Cambio es un espacio que convoca al radicalismo, al peronismo, al PRO y a otros sectores independientes. “Un espacio de hombres y mujeres con un proyecto político contundente. Puede gustar o no, pero tenemos propuestas que queremos llevar adelante después de estos 20 años”, en alusión a la actual gestión.



Tras recordar las discusiones internas que hubo en su momento para conciliar a los candidatos, remarcó que como todo espacio fuera del oficialismo hay mayores desafíos para llegar a un consenso.



“Actualmente están todos los actores involucrados de los diferentes partidos. Estamos trabajando juntos y eso se ve en las reuniones, en las recorridas. A veces nos separamos con el fin de llegar con todas las propuestas a los vecinos de Misiones”.



Proyecciones

En cuanto a sus propuestas, señaló que Misiones debe crecer en materia industrial y en oportunidades de negocio. “Para eso se debe planificar en el ámbito energético. Sin energía no hay calidad de vida. En Irigoyen o en San Javier los vecinos no duermen porque se les corta por horas la luz”, acotó. Seguidamente, sentenció que “Misiones tiene un cáncer energético que se llama Emsa”.



Contó que “hace más de 40 meses los misioneros pagamos la luz y Energía de Misiones es una de las empresas que más debe a nivel nacional. Una deuda de 50 mil millones”. Arjol estima intervenir Emsa para poner en condiciones la empresa con una tarifa justa. Además, indicó que se deben hacer inversiones importantes de media y alta tensión. “Se trata de inversiones nacionales, pero se debe gestionar para que la provincia no vaya rumbo a un apagón”.



En cuanto al sector productivo, propone potenciar el actual Ministerio del Agro y la Producción, con otros organismos dentro de este, que articulen la cercanía con la Agricultura Familiar y el Ifai. Añadió que “es importante darle relevancia al sector impositivo, avanzar en el crecimiento de lo privado y en la generación de empleo”.



“Queremos terminar con los impuestos distorsivos en Misiones. Quienes conocen la realidad tributaria de la Argentina opinan de Misiones. Los impuestos de la provincia ahuyentan las inversiones y hacen que las empresas se vayan. El régimen de percepción y retención son impuestos que los paga el consumidor que implican mayor precio al eslabón final”, explicó.



Agregó que se deben mejorar en los pasos fronterizos para mejorar la conectividad con los países vecinos. “Gestionar políticas públicas de una Argentina que mire a Misiones”. Analizó que Misiones debe estar abierta hacia la Argentina y a los países vecinos. “Avanzar en la integración y con oportunidades de traer inversión. Hay posibilidades en producción y turismo”.