Iliana Calabró presentó a su nuevo novio

domingo 30 de abril de 2023 | 6:00hs.

Luego de su escandaloso divorcio de Fabián Rossi, y de su experiencia fallida con el Tano Antonello Gandolfo, Iliana Calabró volvió a apostar al amor. Días atrás, en Socios del espectáculo habían adelantado que la actriz estaba nuevamente en pareja. Ahora, en el programa de El Trece mostraron las primeras imágenes de su nuevo novio, a quien se presentó en sociedad y juntos revelaron algunas intimidades de flechazo, que incluye a una famosa como celestina.



Primero, las cámaras lo abordaron a él, Luis, un empresario marmolero oriundo de Capital Federal, quien se mostró reacio a contestar las preguntas. Pero cuando apareció Iliana, brindó más detalles del romance: “Es un tipazo. Nos presentaron amigos en común. No soy del touch and go y ahora creo que encontré una especie en extinción”.