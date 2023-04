Paraguay decide entre la continuidad y el cambio tras una campaña polémica

domingo 30 de abril de 2023 | 6:02hs.

Con tasas de crecimiento envidiables, una inflación bajo control y un boom de inversiones en el sector inmobiliario, las elecciones de hoy en Paraguay no girarán en torno de las medidas que adoptará el próximo gobierno en el campo económico. En ese aspecto, parece haber coincidencia entre los principales candidatos en mantener el actual rumbo del país, que podría crecer este año a un ritmo de entre el 4,5% y el 4,8%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, respectivamente.



El debate político parece estar centrado en otro frente: el del combate a la corrupción y el crimen organizado. La opinión pública se vio sacudida por las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el expresidente Horacio Cartes y su vice, Hugo Velázquez, por “actos de corrupción” y presuntos “vínculos con miembros de Hezbollah”.



La elección de Cartes en diciembre pasado como nuevo presidente de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), en unas elecciones primarias abiertas, sumó un ingrediente al actual proceso electoral. En febrero de este año, en un intento por despegarse de la polémica, el exmandatario anunció que se apartaría por completo de “toda participación accionaria, directa o indirecta” en el Grupo Cartes y dejaría de ser “beneficiario final de las empresas del grupo y todas sus filiales y subsidiarias”.



El candidato del partido de gobierno es su exministro de Hacienda, Santiago Peña, quien defendió la “honestidad” y la “transparencia” de Cartes y dijo que “no ha tenido oportunidad de defenderse” ante las acusaciones de EE. UU.



Desde la oposición, en cambio, Efraín Alegre, quien encabeza la fórmula presidencial de la Concertación para un Nuevo Paraguay, fue contundente: “El contrabando tiene un jefe en Paraguay, que es Horacio Cartes”. Y añadió que no le extrañaría que el próximo paso fuera un pedido de extradición del expresidente.



Entre enero y febrero de 2021, el propio Alegre cumplió 20 días de prisión preventiva en una causa por el supuesto uso de facturas falsas durante las anteriores elecciones presidenciales.



El avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país son un tema obligado de la actual campaña electoral. La preocupación ha sido planteada no solo por EE.UU., sino también por distintas organizaciones de la sociedad civil y centros de estudios en Asunción.



Un punto de inflexión para toda la sociedad paraguaya fue el asesinato en mayo de 2022 del fiscal anticorrupción Marcelo Pecci, en la playa colombiana de Barú. El crimen, cometido por sicarios, fue la confirmación de los tentáculos del crimen organizado en la región.



“Nuestra lucha es por un Paraguay diferente, un Paraguay que dé más oportunidades, un Paraguay que luche contra estos flagelos del narcotráfico que sabemos que se han metido y que en los últimos años han convertido a Paraguay prácticamente en una zona liberada”, afirmó Santiago Peña.



Por su parte, el opositor Efraín Alegre alertó: “Estamos a pasos de ver a un Paraguay con una economía narcodependiente”. Para evitar que esto ocurra, añadió, es necesario un “entendimiento importante con otros países: Brasil, en primer lugar; Argentina y EE.UU.”.



Todo se decidirá durante la jornada de hoy, cuando 4.782.940 electores habilitados elegirán, además de nuevo presidente y vice, 45 senadores, 80 diputados y los gobernadores y legisladores que regirán los destinos de los 17 departamentos del país durante los próximos cinco años (2023-2028).

Argentina lidera el ranking de votos de paraguayos en el exterior

Las elecciones presidenciales en Paraguay de hoy no sólo convocan la atención de los habitantes del país, sino también la de compatriotas desperdigados por el mundo que, inscripción previa mediante, podrán emitir su voto.



La Argentina es el país que lidera con holgura la lista de naciones que albergan paraguayos en el exterior, con 31.315 votantes habilitados, según cifras del Servicio Electoral.



España con 7.248 inscriptos, Estados Unidos con 2.402, y Brasil con 540 se agregan en la lista, que totaliza 41.505 paraguayos habilitados para votar en el exterior.



La exigencia de una inscripción previa con trámites por demás engorrosos reduce considerablemente el número de habilitados para sufragar fuera de las fronteras.



Los favoritos para acceder al gobierno el próximo 15 de agosto son el candidato del oficialismo colorado, Santiago Peña, y el aspirante por una coalición opositora llamada Concertación por un Nuevo Paraguay, el liberal Efraín Alegre.