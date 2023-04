Luciana Salazar habla de la maternidad solitaria

domingo 30 de abril de 2023 | 6:00hs.

Luciana Salazar compartió en una charla a corazón abierto sobre su experiencia como madre soltera y el vínculo que tiene con su pequeña hija, Matilda. En este contexto, la modelo explicó que criar en solitario a una nena de 5 años no es algo que decidió, sino que ocurrió de forma forzada, pero que el proceso lo disfruta a pleno.



En esa línea, destacó que hace casi un año debió responder una seria pregunta de Matilda: “Mamá, ¿por qué yo no tengo papá?” Luciana le explicó a Matilda por qué no existe una figura paterna: “Le dije ‘Matu, porque mamá quiso que sea sólo mamá. Vas a tener amiguitos que seguramente tienen sólo mamá, sólo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia”.