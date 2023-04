Contaron cómo vive Mirtha los días previos a su operación

domingo 30 de abril de 2023 | 6:00hs.

Mirtha Legrand confirmó que el próximo martes 2 de mayo se someterá a una operación en la que le colocarán un marcapasos. “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí instalar un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando desde la colocación de los stent hace un tiempo”, escribió La Chiqui en un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Twitter.



“Tomé la decisión junto a mi familia y mi equipo médico, será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud y a mi familia, que me acompaña y apoya en todo momento”, sumó en su mensaje, en el que aseguró que “sigue apostando a la vida”.



TN Show se contactó con una fuente muy cercana al entorno de la conductora de 96 años para saber cómo pasa los días previos a la intervención quirúrgica.



“El domingo (por hoy) hará el clásico té de las 5 de la tarde. Van todos sus amigos. Son entre 12 y 16 personas las invitadas a su casa. Es un té que empieza a la tarde y sigue con cena hasta las 10 de la noche. Es el ritual de todos los domingos y se sigue respetando”, revelaron desde el círculo íntimo de Mirtha.



Sobre cómo se encuentra Legrand en estos momentos, la fuente allegada señaló: “Ella hace una vida normal. Tiene almuerzos, tiene cenas de gala, tiene visitas a la embajada (de Francia) y al teatro. Sigue yendo a ver a la cosmetóloga, a la peluquera, a la maquilladora. Hace una vida absolutamente normal, no cambió nada eso”.



“Su vida siempre es eso: son almuerzos, cenas con amigos. Los domingos es el clásico té, dos veces por semana ir al teatro. Galas benéficas y visitas especiales".