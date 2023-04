Cubero sobre la boda de Nicole: “No es un tema que se hable en mi casa”

domingo 30 de abril de 2023 | 6:00hs.

Fabián Cubero y Nicole Neumann no firmaron la paz. Después de los dichos del ex futbolista sobre la tensa relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana, la modelo desmintió los rumores y eligió evitar el tema para no exponer la intimidad de sus nenas.



Sin embargo, Cubero volvió a ser consultado por Instrusos (América) respecto de esta situación y fue contundente: “Yo estoy tranquilo, ahora muy abocado a mi partido despedida y al bautismo y cumpleaños de Luca. No me interesa escuchar más nada ni hablar más del tema”.



Por su parte, su actual pareja Mica Viciconte, que también se encontraba en el lugar, opinó: “Hable o no hable el conflicto se genera igual porque uno dice la información desde su lado. Hay una diferencia quizás porque él da la cara y no manda un mensaje por atrás”.Y Cubero sumó: “Yo lo que dije lo dije adelante de la cámara. No mando a nadie a hablar de nada”.



Por último, el notero del ciclo quiso indagar sobre su opinión respecto al casamiento de Nicole con Urcera. “No es tema que hablemos nosotros, no nos compete. No se toca ese tema en mi casa”.