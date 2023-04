Por el derecho a vivir libres y sin maltrato físico o psicológico

sábado 29 de abril de 2023 | 19:05hs.

El proyecto de ley D-61903/23 propone establecer un marco regulatorio de los derechos de los animales de la tierra misionera, sean que habiten la selva, áreas naturales protegidas, zonas rurales o urbanas, sean silvestre, salvaje o domésticos. Se gestó luego del interés suscitado por la Jornada sobre Derechos de los Animales, organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, el año pasado. En la citada iniciativa legislativa de los legisladores, se propone que a los seres sintientes de la tierra colorada se le establezcan algunos derechos básicos, como nacer iguales ante la vida y con los mismos derechos a la existencia.

También se busca que tengan derecho a vivir libres en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse, entendiéndose ello a vivir de acuerdo a la especie a la que pertenecen. A no ser sometidos a cautiverio, confinamiento o aislamiento. A no sufrir maltrato físico o psicológico. A la salud y a tener representación procesal cuando alguno de sus derechos sea vulnerado. También se pretende que sean tratados con respeto una vez muerto. El derecho argentino ha avanzado en la jurisprudencia y ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico de “cosa”.

La II Sala de la Cámara Federal de Casación Penal Argentina concedió un habeas corpus a favor de la orangutana Sandra, así la jurisprudencia acompaña y de forma progresiva al reconocimiento de la condición de sujeto de derecho a los animales.

Sentencias similares a la ya mencionada se han ido reiterando a lo largo y ancho del país en los distintos tribunales. En enero del 2013, Sieli Ricci circulaba en su camioneta por la ruta 50 de Palmira, San Martín, Mendoza. Atada con una soga al paragolpes de su camioneta se encontraba Poli, una perra mestiza.

Poli fue arrastrada varios kilómetros por el pavimento y esto, le ocasionó un sufrimiento innecesario, quedando así sus 4 miembros lastimados. Luego de estos hechos, Sieli Ricci dejó abandonada en la misma ruta a Poli. El juez consideró que la normativa aplicable de malos tratos y actos de crueldad a los animales: “no protege el sentimiento de piedad o humanidad para con los animales, sino a los animales como sujetos de derechos, de modo que la conducta del imputado no ha recaído sobre un objeto o cosa, sino sobre un sujeto digno de protección”.

En julio de 2022 la legislatura de Jujuy declaró a los animales como seres sintientes en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Antecedentes que marcan el camino, un camino con más derechos.