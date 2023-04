Hassan prometió profundizar mejoras encaradas en Oberá

sábado 29 de abril de 2023 | 11:30hs.

Descentralizar, agilizar habilitaciones comerciales, infraestructura básica y la creación “de manera urgente” del departamento de tierra y hábitat de Oberá son los principales ejes que plantea el intendente Pablo Hassan, que busca consolidarse en el cargo tras un año y cinco meses de interinato.

El actual alcalde de Oberá cerró ayer su campaña de cara a las elecciones del 7 de mayo con un mensaje de aliento a la militancia, “y decidimos hacerlo antes para que nuestros seguidores no bajen los brazos en la última semana”, pidiendo especialmente “que se transite un cierre en paz, sin pelearse con otros espacios”.

En diálogo con El Territorio, el joven abogado de 30 años reconoció que “cuando me tocó asumir (en reemplazo de Carlos Fernández) tenía los temores lógicos de tamaña responsabilidad, pero enseguida pude imponer mi estilo y quienes me acompañan lo entendieron de la misma manera”.

De diálogo

El modo Pablo Hassan “es de un diálogo abierto con los vecinos, sin mentirles, sin prometerles un sí cuando hay algo que no se puede resolver de manera inmediata. Y eso creo que es lo que motivó a presentarnos en las elecciones”.

Destacó el candidato de la renovación que, en su lista de concejales, “hay gente nueva porque la política de Oberá hace tiempo que necesita refrescarse”.

Al momento de elegir sus ideas principales para una potencial continuidad en el cargo, mencionó “la creación de un departamento de tierra y hábitat dentro de la municipalidad. Hay muchos barrios sin regularización de tierras, ni siquiera con permisos de ocupación y mucho menos con títulos”.

Hassan explicó que “toda la gente que está en esa situación, a la que no se le atendió durante años, no tienen derechos, no acceden a servicios fundamentales y hay que corregirlo”.

Revertir la burocracia

Otro ítem que desvela a Hassan “es la burocracia que existe para habilitar un local comercial. Presentamos un proyecto de ordenanza para que se agilicen los trámites y quien se presente en el municipio, tenga finalizado todo el proceso en un plazo máximo de 72 horas y no en cuatro meses como ocurre ahora”.

Propuso llevar servicios a barrios más alejados que vendrá acompañado “de la impronta que ya le dimos a este tiempo de gestión. Queremos más espacios de recreación, más espacios verdes, mejorar playones deportivos y siempre con una mirada de cuidado del medioambiente”.

No dejó de lado las grandes obras que necesita Oberá, “sobre todo en infraestructura básica. Hay que atender muchos caminos, asfaltarlos, avanzar en redes de agua y de energía eléctrica y todo se hace con gestión”.

El acto de cierre

El local Andresito en cercanías del Parque de las Naciones, fue el escenario elegido por Pablo Hassan para el acto de cierre de la campaña rumbo al 7 de mayo.

El actual intendente ocupó el centro del escenario junto a Lucas Romero Spinelli, diputado provincial y candidato a vicegobernador.

También participaron del evento que convocó a vecinos, militantes, agrupaciones políticas, club de abuelos y adherentes del espacio, los ministros Oscar Alarcón y Joselo Schuap, el concejal posadeño Daniel Vancsik, los diputados Martín Cesino y Rafael Pereyra Pigerl y el titular del Iplyc, Héctor Rojas Decut.

En medio de bombos, banderas y mucho cotillón, Hassan agradeció a los vecinos por el acompañamiento y solicitó el voto “porque hay mucho por hacer”.