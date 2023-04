El agro misionero recibirá casi 10 millones de dólares de Nación

sábado 29 de abril de 2023 | 2:30hs.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa fueron los encargados de presentar ayer el Plan Integral Argentina Irrigada, en el Centro Cultural Kirchner, que posteriormente firmaron con los gobernadores para ampliar la superficie productiva en las provincias y fortalecer las economías regionales.



En la oportunidad, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó por obras a concretarse y recorrió oficinas de ministerios nacionales reclamando políticas, obras y recursos para la Tierra Colorada como la reglamentación de la zona especial aduanera, la construcción de la línea de 500 kilowatios de potencia para asegurar un suministro constante de electricidad a toda la provincia y el pago de $43.000 millones que adeuda el fisco nacional por saldos pendientes de distintos acuerdos federales.



El mandatario misionero también participó de un acto que se realizó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner donde se presentó el Plan Integral Argentina Irrigada, que contempla 95 proyectos de infraestructura hídrica en 20 provincias para revitalizar la inversión en sistemas de riego sostenible a través de una inversión pública de 2.066 millones de dólares.



El capítulo Misiones del Plan Integral Argentina Irrigada representa una inversión de 9.300 millones de dólares que se utilizarán para adquirir maquinarias viales que mejoren los caminos rurales, equipar a municipios y cuarteles de bomberos con elementos de combate contra el fuego, compra de maquinaria agrícola para conservación de suelos y protección de vertientes, financiamiento directo para ayudar a pequeños productores en tareas de transición agroecológicas y a cooperativas para el desarrollo agroindustrial y comercial.



Ahuad pidió el pago de Nación

Según pudo averiguar El Territorio, el gobernador mantuvo durante la jornada de ayer un encuentro con el Ministro Sergio Massa y con su equipo de colaboradores más cercanos a quienes les acercó un documento con todos los saldos pendientes de pago por parte del gobierno nacional a la jurisdicción misionera, donde figuran entre otros conceptos la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de $13.000 millones, la compensación por las regalías energéticas adeudadas de las represas de Salto Grande y Yacyretá por $25.000 millones y los saldos de los consensos fiscales de los años 2021 y 2022 que suman $5.000 millones.



El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán acompañó al gobernador Herrera Ahuad en su recorrida de reclamos en esta ciudad.



“Se trata de deudas documentadas que la provincia viene reclamando porque son fondos de los misioneros y el gobernador hizo una explicación detallada de esos pendientes ante las autoridades nacionales encargadas de saldarlas”, explicó a este diario el ministro provincial.



Inversiones para el agro

En cuanto al convenio que suscribieron ayer los gobernadores con el estado nacional para la implementación del Plan Integral Argentina Irrigada que busca llegar con agua a zonas que sólo dependen de la lluvia para sus cultivos, en el caso de Misiones se concretarán a través de tres programas federales que cuentan con el financiamiento de organismos internacionales.



Uno de esos fondos es el Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (Girsar) de mitigación y adaptación de las producciones agrarias al riesgo climático que invertirá 6.500 millones de dólares para adquisición de maquinaria vial para mejora de caminos rurales y la compra de equipos para el combate rápido de incendios para municipios, bomberos y protección civil de los 77 municipios de la provincia. Como así también para la compra de maquinaria agrícola para sistematización y conservación de suelos y protección de vertientes.



El otro acuerdo federal que permitirá el desembolso de 1.400 millones de dólares en la tierra colorada es de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosaf) que a través de aportes no reintegrables asistirá a pequeños productores de la provincia en el trabajo de transición hacia formas de cultivo más amigables con el medio ambiente.



La tercera vía de llegada de recursos del Plan Argentina Irrigada a Misiones será a través de Agro XXI que con aportes no reintegrables asistirá con un monto de 1.400 millones de dólares a organizaciones y cooperativas de pequeños productores para capacitarlos en el desarrollo agroindustrial y comercial.



Con Massa y el presidente

El gobernador de Misiones estuvo presente el acto junto a los mandatarios de las provincias de Catamarca, Raúl Jalil, de Chubut, Mariano Arcioni, de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y de Salta el vicegobernador, Antonio Marocco.



El Plan Integral Argentina Irrigada tiene como objetivo incorporar 1,9 millones de hectáreas a la superficie sembrada del país y para eso prevé una inversión de 2.066 millones de dólares para riego tecnificado en 95 proyectos de infraestructura hídrica en 20 provincias.



Los distintos trabajos serán financiados con fondos locales y provenientes de bancos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), el Banco de Desarrollo de América Latina (Caf), el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) y el Fondo Saudí para el Desarrollo.



En ese acto que representó la aparición pública del presidente Fernández junto al Ministro Massa, en el cierre de una de las peores semanas del gobierno nacional, por la corrida cambiaria que aceleró lo suba del precio del dólar y ante la discusión en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para redefinir los términos del acuerdo firmado el año pasado.



El presidente Fernández dijo que el plan Argentina Irrigada “implica hacer una lectura correcta de lo que nos pasa, cuando el agua se ha vuelto un bien escaso, con lo cual saber aprovecharla al máximo se vuelve una política central”.



Seguidamente se refirió a que “los ciclos políticos pueden cambiar, pero lo que no cambian son las necesidades de la sociedad y nuestro pueblo” y se ilusionó con el dato de “que este año habrá récord de lluvias, como contracara de la sequía” que significó un duro golpe para la economía nacional.



A su turno el ministro Massa señaló que “gobierne quien gobierne en la Argentina, cuando hablamos de aumentar la superficie cultivable y nuestra capacidad de riego de lo que estamos hablando es de cuánto trabajo argentino le vendemos al mundo y esto también es distribución del ingreso. Porque en los núcleos húmedos la rentabilidad está asegurada, pero en aquellas zonas áridas tiene que haber infraestructura e inversión del Estado”.

El efecto de la sequía en el sector

Producto de los efectos de la peor sequía en 100 años, la liquidación de dólares por parte del sector agroexportador se derrumbó un 80%. Según datos del Banco Central (BCRA), el ingreso de divisas fue menor a los U$S 700 millones, lo cual debilitó la posición de las reservas y motivó el cambio de metas de acumulación con el FMI.



Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA, el Sector Privado no Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por U$S 2.053 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, Oleaginosas y cereales, registró ingresos netos por U$S 689 millones, un 81% menos que en el mismo mes de 2022. Esta caída interanual se explicó “principalmente por la fuerte sequía que afecta gravemente a la producción agrícola de los principales productos de exportación”.