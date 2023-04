Larreta rechazó la posibilidad de dolarizar la economía argentina

sábado 29 de abril de 2023 | 6:05hs.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desembarcó ayer en Oberá para acompañar la candidatura de Martín Arjol en Misiones y realizó fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández, rechazó las propuestas de dolarización y dio a conocer algunos trazos gruesos de su plan de gobierno si gana las elecciones generales nacionales.



En su cuarta visita en menos de un año a la provincia, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio repitió parte del discurso que pronunció cuando visitó Posadas en dos oportunidades y también en Puerto Iguazú. Esta vez el contexto fue diferente, porque pisó la tierra colorada tras una cumbre del PRO en Buenos Aires, donde volvió a mostrarse para la foto junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “Fue una reunión donde el PRO se mostró más unido que nunca”, aseguró Larreta.



Sin entrar en detalles ni definiciones de las conclusiones del cónclave con los popes del partido que fundó Macri, Larreta mencionó que “se abordaron cuestiones coyunturales de la Argentina, la situación económica y cómo afrontar lo que nos va a dejar este gobierno”.



Consultado por El Territorio sobre el desembarco de José Luis Espert en el espacio de Juntos por el Cambio, respondió como político en campaña. “Somos un espacio abierto, de gran apertura y recibimos a todos los que se quieran sumar”. Pero puntualmente en su caso, “creo que Espert es un gran economista con el que nos vamos a reunir próximamente”.



Para el crecimiento

En cada respuesta que dio en una conferencia de prensa que brindó en un hotel obereño, Larreta repetía que “en Misiones hay una gran oportunidad de crecimiento y considero que es la provincia que debe convertirse en el motor de la recuperación económica de la provincia”.



Casi como un latiguillo, “la eliminación de aduanas internas”, fue el mensaje constante y admitió que Misiones “no puede esperar más el gasoducto. Es imposible que crezca sin gasoducto y sin mejorar las redes eléctricas”.



Una vez más (como en sus anteriores visitas) argumentó que la Ley de Coparticipación “hay que replantearla para que cada distrito reciba lo que merece” y defendió el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le devolvió puntos a Capital Federal, “porque es una decisión federal. Nunca más el gobierno nacional se va a meter con el dinero de ninguna provincia”.



Mencionó que la provincia, por su condición fronteriza, “merece un tratamiento diferencial y también agilizar los pasos fronterizos, para que más brasileños y paraguayos gasten acá”.



Dijo que los planes sociales, “no tienen que tener más intermediarios que deciden quién tiene y quién no. Los planes provocan que industrias como la yerbatera no tenga a disposición trabajadores, quienes no quieren perder el plan y por eso no acceden a un empleo registrado”.



Planteó un “cambio profundo y duradero con una nueva mayoría política sólida”, para implementar modificaciones desde su gestión presidencial. Se ubicó en la vereda contraria a Javier Milei, que propone la dolarización. “Estamos en la Argentina y la moneda tiene que ser el peso. Pueden existir operaciones en dólares, pero nuestra moneda es el peso”, remarcó.



Lanzó que, en los próximos años, “la Argentina tiene que producir y exportar el doble de lo que hace actualmente y las industrias misioneras serán clave en ese rol”.



Criticó el reciente discurso de Cristina Kirchner, “quien siempre culpa de todo a otros, ella nunca tiene la culpa”, y reiteró que las candidaturas en Juntos por el Cambio “se deben decidir por el mejor mecanismo que tenemos que son las Paso”.



Actividades

En las actividades que desarrolló en Oberá estuvo acompañado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Misiones, el radical Martín Arjol. También la postulante a vice, Natalia Dörper, además de Pedro Puerta, primer candidato a diputado provincial.



El principal referente del PRO local fue el diputado nacional Alfredo Schiavoni, quien ofició de presentador de Rodríguez Larreta.



Entre los radicales (además de Arjol) sólo se lo vio al ex diputado Javier Mela, mientras que por Activar, Florencia Klipauka y Germán Kiczka acompañaron todas las actividades.