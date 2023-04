Casares propone más empleo para Garupá

sábado 29 de abril de 2023 | 6:04hs.

Alejandro Casares, candidato a intendente de Garupá por el Frente Renovador, propone “trabajar fuertemente en las oportunidades de empleo para que el ciudadano garupaense encuentre trabajo en su ciudad”. Además, busca descentralizar la Municipalidad. Casares aseguró que “el municipio tiene falencias en todas las áreas como salud, transporte, tenencia de tierra, entre otros”.



Por otro lado, destacó que desde hace un año participa de la renovación y comenzó a recorrer Garupá con una mirada más política. Contó que desde su rol como trabajador comercial no tenía tiempo para recorrer la ciudad y actualmente “hace un año transito diversos barrios para conocer aún más a los vecinos y las problemáticas”.



De cara a las elecciones del 7 de mayo, expresó que junto al equipo que lo acompaña tiene muchas ganas y expectativas de llegar a la intendencia para producir esa transformación que está necesitando la localidad”



Seguidamente, expresó: “Vemos en Garupá un problema muy grave de gestión. Con el objetivo en el desarrollo, proponemos cosas distintas, se necesita de todo. Como comerciante, como padre de familia, como hombre de trabajo me preocupa muchísimo el tema del empleo”.



No obstante, el candidato afirmó que “todas las áreas necesitan acciones”.



“Tanto salud, educación, tenencia de tierra, inseguridad y el sistema de transporte”, agregó Casares.



Luego, apuntó que lo más preocupante es la falta de trabajo y oportunidades.



“El ciudadano te pide trabajo y si no consigue, busca en Posadas. Por ende, hay que transformar el sistema que está planteado. En ello, queremos trabajar fuertemente”.



Por otra parte, habló de la cuestión ambiental: “No tuvimos playa habilitada este año. El que vive acá tiene que ir hasta Costa Sur para refrescarse. Es lamentable”.



Posteriormente, mencionó que “se trata de un tema amplio y grave porque también las cloacas son a cielo abierto en el medio de la calle”. Además, relató que la comuna no cuenta con un sistema de alcantarillado, ni sistema de cloacas. “No está planificado ni lo están haciendo”, planteó.



Añadió que “para ser un municipio saludable es importante prestarle atención y ocuparse de las problemáticas mencionadas”.



Según Casares, Garupá creció mucho en población: “Lo que era el casco histórico donde está la Municipalidad quedó lejos para algunos. Por ende, hacer gestiones es complicado”.



Indicó que busca descentralizar la Municipalidad y acercarla a los barrios. “Trabajar en conjunto con los delegados municipales, más cajeros automáticos, y evaluar la ubicación del Hospital de Fátima que quedó en el extremo de Garupá y a dos cuadras de Posadas”.