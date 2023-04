Camarco pide a la Afip que no emitan boletas de deuda

sábado 29 de abril de 2023 | 6:04hs.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) planteó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que no emitan boletas de deuda ni efectúen los embargos preventivos debido a la situación que afrontan las empresas que trabajan en obras públicas.



Según la Camarco, las empresas nucleadas no perciben su pago en tiempo y forma por parte del Estado, pero deben pagar impuestos. En tanto, solicitan medidas para evitar la pérdida de puestos de trabajo y obras sin finalizar.



En tanto, la Cámara solicita decisiones inmediatas ante el marco actual de cesación de pagos por parte del Estado Nacional con un escrito hacia Carlos Castagneto, titular de la Afip.



“En la actualidad las empresas constructoras de obras públicas se encuentran con un sistema asimétrico en el cual no saben cuándo se cancelan los certificados de obra ejecutada y los que además tiene valores inferiores respecto a la real contraprestación”, reza uno de los primeros párrafos del documento.



Seguidamente, aseguran que dicha situación se da producto de la demora en la emisión de las redeterminaciones de precios contractuales correspondientes.



No obstante, mencionan que deben pagar en tiempo y forma al Afip “como consecuencia de los trabajos realizados, pero no cobrados o en el mejor de los casos cobrados parcialmente”.



Insisten que “el no pago de las obligaciones fiscales en tiempo y forma conlleva la aplicación de tasas de interés activa en forma automática, mientras que las empresas no perciben los intereses fijados por ley por el no pago de las obligaciones contraídas por el Estado, a excepción de acudir a la vía judicial, con demoras de años y costos”.



En este sentido, solicitan al Afip que no emitan las boletas de deuda ni efectúen los embargos preventivos y demás acciones previstas por incumplimiento.



“Teniendo en cuenta que las empresas agotaron su capital de trabajo y recurrido a los bancos a tasas exorbitantes”.



Sostienen que si no se implementa una solución tras el pedido, las empresas no estarán en condición de trabajar lo que significaría menos puestos de trabajo y obras sin terminar.



Firmaron el escrito elevado a la Afip, Gustavo Weiss, presidente de Camarco y, el secretario de la Cámara, León Zakalik.