Descentralizar servicios en Eldorado propone Durán

sábado 29 de abril de 2023 | 6:04hs.

Rodrigo “Pipo” Duran, es el actual director del Hospital Samic de Eldorado y competirá por la intendencia de la ciudad por el Frente Renovador en las próximas elecciones del 7 de mayo.



“Creo que es el momento ideal para formar un gran equipo de trabajo como hemos formado nosotros respaldado por el Frente Renovador con muchos proyectos de trabajo y de obra pública”, sostuvo.



Durán recalcó que recorriendo los barrios de la ciudad, “alrededor del 90% pide en las calles las luminarias, la seguridad y que solamente es un trabajo de organizar. Creo que debe ser un plan de organización, no trabajar desordenadamente”.



Recordó que Eldorado creció muchísimo, “tenemos más de 112 barrios declarados y otros todavía no reconocidos, entonces hay que trabajar organizadamente y sobre todo descentralizar”.



“Hoy tenemos nuestro corralón donde está Obras Públicas en la zona Oeste en el kilómetro 2 y muchas veces, para hacer algunas obras, hay que trasladarse mucha distancia, entonces hay que descentralizar para no perder tiempo ni insumos”, destacó.



Otras de sus metas, indicó, es reactivar el Parque Industrial, “hacerlo atractivo para que una empresa venga a invertir teniendo como condición que cierta cantidad de gente que trabaje sea de la ciudad de Eldorado”, concluyó.