Informe de Cepal determina el buen momento para invertir en Misiones

sábado 29 de abril de 2023 | 6:06hs.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida por su sigla Cepal, dio a conocer números que demuestran el buen momento que transita Misiones en varias cuestiones macro y detalló que la provincia presentó un crecimiento económico medido por el valor agregado bruto (VAB) del 12,5% en el período 2011-2021, representando en promedio el 35,7% del total de la región del NEA, siendo la provincia con mayor peso económico de la región (seguido de Formosa 26,7%, Chaco 20,9%, Corrientes 16,7%) y mantuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 1,2%.



El trabajo de la Cepal fue dado a conocer ayer por el Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (Ipec). Con los diversos indicadores aportados, concluyen que es una señal positiva para los que buscan invertir en una provincia con una distribución más equitativa del ingreso, cuyos beneficios son una fuerza laboral más saludable y motivada, una disminución de los conflictos sociales y políticos, una mayor estabilidad económica y una menor probabilidad de interrupciones en la producción y la operación de las empresas.



Al añadirse datos poblacionales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, destaca el informe que el valor agregado bruto per cápita de la provincia de Misiones se mantuvo constante en los últimos diez años.



Añade el informe que Misiones presenta en el período 2014-2022 un promedio de 92 puestos de empleo privado registrado por cada 1.000 habitantes, siendo el último dato del tercer trimestre de 2022, de 96 empleados del sector privado formales por cada 1.000 habitantes, el valor más alto del NEA.



En el sector de las comunicaciones, Misiones -añade el informe- creció económicamente en el período 2011-2021, un 62,1% (según la Cepal, y su estimación del VAB), es decir, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 5%. El empleo privado registrado del sector de la información y las comunicaciones según el Ministerio de Trabajo de la Nación se incrementó en el período de septiembre 2014-septiembre 2022 un 29,3%, es decir, a una tasa del 3,3% promedio anual. Pero la rama de “Servicios informáticos”, registró un crecimiento del 144,3%, es decir, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 11,8%, esto significa 9,8 veces por encima del crecimiento general de la economía misionera.



Energía, salud y empleo

Tras plantear la importancia que representa contar con energía suficiente para cualquier inversor - que es uno de los temas de constantes pedidos para acrecentar en Misiones-, según determinó la Cepal en Misiones “la actividad de generación, captación y distribución de energía eléctrica se incrementó en el período 2011-2021 un 83,7%, es decir, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 6,3%, cinco veces más que el crecimiento económico promedio anual general de la economía.



Desde el Ipec añaden que cuando se compara con el crecimiento de la demanda eléctrica, en el mismo período 2011-2021, el crecimiento fue del 39,8%; es decir, un 3,4% de crecimiento promedio anual. Esto último significa que el incremento de la oferta eléctrica superó por más de 1,8 veces el aumento de la demanda eléctrica.



Otros aspectos analizados son salud y educación. De acuerdo al informe difundido, en el período 2011-2021, la salud pública en Misiones mostró un crecimiento económico del 186,6%, es decir, un incremento promedio anual del 11,1%. Esto significa que el aumento en el VAB a precios constantes se debe a un mayor gasto público en programas de salud preventiva y promoción de la salud, una mayor demanda de servicios de salud por parte de la población y un aumento en la inversión en investigación y desarrollo en el campo de la salud pública, entre otros factores.



Con respecto a la educación, tanto la pública como la privada, también se registró un crecimiento económico.



De acuerdo al informe oficial, al tercer trimestre de 2022, Misiones según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registró una tasa de actividad del 45,6%, una tasa de empleo del 44,1% y una tasa de desocupación del 3,3%. A partir de estos guarismos, la provincia presenta las tasas de actividad y empleo más altas del NEA.



Añade que en el período 2011-2022, se crearon 118.332 puestos de trabajo, a un promedio anual de 10.757 puestos por año, siendo el comercio, la construcción, la enseñanza, el agro y la ganadería, la industria de la madera, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, transporte, servicios de salud, hoteles y alojamiento, información, comunicación, y la administración pública, las principales actividades económicas que concentran el 68,1% del empleo total.



Vuelve a destacar dentro de las actividades de información y comunicación, denominada “de actividades de programación y consultoría informática y otras actividades conexas” que se incrementó en dicho período un 63,7%, es decir, a un ritmo anual promedio de crecimiento del 5,1%.

Nivel de formación en la provincia

Misiones presenta una tasa importante de ocupados con estudios secundarios o universitario (en curso y/o completo). En 2022, el 55,7% del total de los ocupados tenían al menos el secundario completo. Además, 1 de cada 5 ocupados presentaba estudios superiores (universitarios o terciarios). Esto refleja una mejora significativa, puesto que, en 2011, el 44% de los ocupados tenían al menos el secundario completo y solo 1 de cada 7 ocupados presentaban estudios superiores (universitarios o terciarios). Por otra parte, de acuerdo a la calificación ocupacional, en Misiones, 1 de cada 5 ocupados eran profesionales o técnicos, y en los 10 años, esta situación se ha mantenido.



Dentro de los desocupados, que al 2022, era del 3,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), no había profesionales; misma situación para 2011. Esto significa que no existen profesionales que se encuentren desocupados. Los jóvenes ‘ni-ni’ (ni estudian, ni trabajan) alcanzaban en la provincia de Misiones al tercer trimestre de 2022, sólo el 11,3% de los jóvenes entre 15 y 29 años. Sin embargo, en 2011 la proporción porcentual era del 22%.

Posadas, con mayor potencial para las inversiones

Posadas, según el informe, presenta un crecimiento importante en la proporción de personas que perciben algún ingreso, ya sea por actividades laborales o por situaciones particulares como la condición de jubilados, viudos, discapacitados, en situación de pobreza, entre otros.



A partir de la población total del aglomerado Posadas (incluye población ocupada con y sin ingresos, población sin ingresos y población con ingresos no laborales) se calculó un indicador de dependencia.



Este indicador expresa cuántas personas subsisten por cada persona ocupada (razón entre la población con ingresos no laborales más la población sin ingresos y la población ocupada con ingresos).



En el primer trimestre de 2022, el coeficiente de dependencia arrojó un valor de 0,87. Es decir que casi una persona dependía de un solo trabajador con salario.



A modo de contextualizar históricamente este indicador, es necesario destacar que en el primer trimestre de 2015 cada trabajador con salario financiaba a 1,64 personas sin trabajo o con acceso a ingresos no laborales, mientras que, en el primer trimestre de 2022, el valor descendió a 0,87 logrando el valor mínimo del período bajo análisis, con una caída del 34% respecto al mismo trimestre de 2021 (1,32), y una caída del 46,7% respecto del 2015.



El coeficiente de dependencia, añade el informe, puede ser relevante para la decisión de invertir en Posadas, ya que este indicador proporciona información valiosa sobre la fuerza laboral y la economía en general. El coeficiente de dependencia es un indicador que mide la relación entre la población dependiente y la población activa.



En el caso de Posadas, el hecho de que el coeficiente de dependencia haya disminuido de manera constante desde 2015 es una señal positiva para los inversores.



Una ciudad con un bajo nivel de desigualdad en la distribución del ingreso ofrece ventajas como estabilidad económica, un mercado potencial más amplio, menos conflictos sociales, y una mejor calidad de vida para sus residentes.



También destaca el mejoramiento en la distribución del ingreso, entre otros aspectos.