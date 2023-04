El presidente pidió bajar “tanto barullo” en la política

sábado 29 de abril de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández compartió acto con el ministro de Economía y titular del Frente Renovador, Sergio Massa, desde donde insistió con sus pedidos de “bajar el barullo de la política”. Lo hizo el día después de que la vicepresidenta Cristina Fernández reapareciera en un acto en la ciudad de La Plata, con críticas a la gestión de gobierno.



“Lo ideal sería que bajemos tanto barullo en la política, veamos cómo el mundo ha cambiado y nos dediquemos a construir nuestro futuro”, dijo el Presidente en el acto que se hizo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



El jefe de Estado señaló que la idea de la “aldea global” ya no existe y que la crisis climática impone nuevos desafíos y apuntó a la necesidad de vislumbrar el nuevo escenario mundial para fortalecer las posiciones regionales y el multilateralismo.



“Hay un nuevo fenómeno en el que las naciones y las regiones se potencian. No es que la globalización haya desaparecido. Lo que empieza a asomar es la regionalización del mundo”, dijo y continuó: “Ayer hablaba con (el presidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) sobre la necesidad de abroquelarnos en América Latina”.



En ese contexto, afirmó que “el futuro que se viene le da grandes oportunidades” a la región para “ser proveedora del mundo” y pidió ser “cuidadosos” con lo que es propio de la región, ya que “la globalización, la gran aldea de la hermandad, no existe”.



“Hay nuevos actores geopolíticos en pugna, y tenemos que estar lo más lejos posible de esa pugna y mantener la multilateralidad que propiciamos”, añadió el jefe de Estado, quien además subrayó la necesidad de dejar de “exportar producción primaria” y pasar a la exportación de “producción industrializada”. En el acto en el que también se hizo referencia al uso del agua, Fernández habló de la crisis climática que “no permite avizorar claramente lo que va a pasar”. “Parecía que el cambio climático no nos iba a tocar, pero durante los cuatro años de nuestro gobierno sufrimos la baja más importante del Paraná” y sostuvo que “tampoco esperábamos la sequía más importante de los últimos 100 años”. En ese contexto, “el agua significa mucho” porque se está convirtiendo en “un bien escaso” que puede afectar tanto a la vida de los pueblos como a la producción y, por ello, su cuidado debe ser una política “central”.



“Si queremos construir una economía pujante, capaz de producir alimentos para el mundo, capaz de potenciar la producción del litio, de llevar el gas de Vaca Muerta como energía para este momento (de transición), si somos capaces de sacar el cobre que está en la cordillera, si somos capaces de que nuestra Patagonia construya el hidrógeno verde, entonces el futuro es nuestro”, estimó.



El presidente terminó su intervención al expresar que: “Lo ideal sería que los argentinos bajemos tanto barullo en la política, veamos cómo el mundo ha cambiado y nos dediquemos a construir nuestro futuro”.



Se reunirá con Lula

El presidente Alberto Fernández se entrevistará el martes próximo en Brasilia con su par Luiz Inácio Lula da Silva, informaron hoy fuentes oficiales.



La reunión se programó en la conversación telefónica que mantuvieron ambos presidentes ayer, añadieron las fuentes.



La reunión de trabajo abordará la agenda bilateral entre ambos países, como la evolución del comercio y los avances en la implementación de los acuerdos de cooperación firmados en los últimos meses, donde los dos presidentes relanzaron la alianza estratégica entre ambas naciones, señalaron voceros del gobierno nacional.

Amenazaron al hijo del mandatario

La Justicia Federal informó que se encuentra investigando la amenaza que recibió Estanislao Fernández, el hijo de Alberto Fernández. El hijo del presidente recibió una intimidación por WhatsApp.



“Cuidate, vas a hacer boom”, fue el mensaje que recibió Estanislao Fernández en su teléfono personal y que el mandatario denunció en sede policial, según pudo reconstruir Télam de allegados a la investigación. “Fue una amenaza muy explícita”, informó a esta agencia una fuente que pudo ver el mensaje y que explicó que eso fue lo que motivó al presidente a radicar la denuncia. Los investigadores preveían disponer una serie de medidas de prueba que son la habituales en este tipo de casos: la identificación del código IP del dispositivo desde el que salió el mensaje, la geolocalización de ese dispositivo, la identificación de su titular y otras vinculadas con el perfilamiento del emisor de la amenaza.