Chipy Zelaya y una celebración de la vida y la música

sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

Chipy Zelaya regresa a los escenarios con un concierto para celebrar la vida y las bellas canciones. El show será esta noche desde las 21 en el Galpón de la Murga de la Estación en calle Pedro Méndez 2260, con un repertorio de la música popular argentina y latinoamericana que refleja el alma de la artista.



La cantante y guitarrista estará acompañada de Mauricio Ovando en la percusión y Berenice Teixeira Villalba en charango y vientos. En algunos pasajes de la velada se sumarán también Gastón Ortellado en el bajo, Alejandra Melgarejo con su voz, y en la danza Vanesa Da Rosa.



“Es una noche especial para mí porque vuelvo a cantar después de casi un año de estar alejada de la actividad artística por un problema de salud fuerte que tuve, que me dejó sin poder hablar”, expresó Zelaya a El Territorio.



La artista contó que tuvo una pancreatitis “se complicó mucho y le puse mucha pila a la recuperación, hice mucha rehabilitación y hoy no puedo creer que esté cantando de nuevo, es muy movilizante”. Por ello -sostuvo- este encuentro con el público, “es un show para celebrar la vida y el arte, porque amo el arte, tengo 57 años y toco la guitarra desde los 6, ya que mi papá era músico y me enseñó y me regaló una guitarra y después seguí estudiando y aprendiendo”.



Zelaya es además integrante de la Murga de la Estación y fue parte de Paranaguá en la guitarra y la voz y del dúo La Trova junto a Luciana Curti, entre otros proyectos y participaciones.



Pilares

“Durante el tiempo que estuve mal de salud la música siguió siendo un pilar en mi vida, al igual que la gente que me rodeó y que me dio ánimos y por eso las canciones que vamos a presentar tienen que ver con mi sentir, con este renacer, la alegría de vivir, de comenzar de nuevo. Todas las emociones que viví de algún modo las hallé reflejadas en la poesía y la música”.



Un momento saliente de la presentación será la interpretación de María la curandera, un tema que Natalia Lafourcade adaptó de un texto de María Sabina. “Es una canción que estuvo mucho tiempo en mi cabeza, habla de curarse, y de curarse el cuerpo y el alma y que esa cura llegue desde la conexión con la naturaleza y con nuestro interior y con estar en armonía con el entorno. Es una canción bellísima que yo la considero sanadora porque me acompañó en momento difíciles”, explicó y acerca de las tonalidades del show describió: “Vamos a vivir una noche maravillosa, emotiva pero también de mucha alegría, de festejo de la vida, de cantar y bailar entre amigos y en este espacio comunitario que es el Galpón de la Murga, donde tengo tantos amigos”.



Lo que suceda en escena será además registrado por Estudio Índigo para la edición de un videoclip.



Para adquirir las entradas, se puede escribir al número de WhatsApp 376 4-536841.