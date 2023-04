Antes de volver a Córdoba, la abuela dino regresó al jardín

sábado 29 de abril de 2023 | 4:00hs.

Esta semana se viralizó la historia de Lorena Fernández, la abuela que llegó a la escuela a sorprender a su nieto -en el centro de Posadas- disfrazada como un dinosaurio. Las imágenes del momento recorrieron el país y ante la emoción despertada en los más pequeños, la mujer decidió repetir la hazaña ayer antes de partir hacia Córdoba, donde vive.



Además, Fabricio, uno de los compañeros de jardín de Felipe, no pudo presenciar la sorpresa, por eso decidió hacerlo otra vez.



De esta manera, pasadas las 11 de ayer a la salida de clases, la algarabía copó la vereda del establecimiento escolar ubicado en las esquinas de las calles San Luis y Tucumán de la capital misionera.



“Hacía dos meses que no veía a Feli, antes de venir lo llamo para preguntarle qué juguete quería que le trajese de Córdoba y me dice ‘abu, vení en avión, andá a un zoológico, buscá un dinosaurio y traeme’”, contó emocionada.



El disfraz lo compró online y luego coordinó con la madre del niño y el colegio la sorpresa.



“Vinimos el viernes pasado y estaba muy sorprendido, hacía dos meses que no nos veíamos, lo extrañamos muchísimo y al principio estaba shockeado, pero ahora no, me hace poner el disfraz todo el tiempo, se lo pone él, jugamos”, relató y explicó por qué eligió el disfraz por sobre un juguete.



“A veces cuando un chico pide un dinosaurio, lo más rápido es comprarle un juguete, pero yo quería que él lo abrazase, jugara, le diera amor, porque los dinosaurios son como sus ídolos, por eso mi objetivo era venir a darle amor y sorprenderlo. Pero fue todo al revés. Yo estoy recibiendo más amor de lo que traía”, dijo.



Sobre la difusión masiva de lo que pasó, todavía no sale del asombro por que es algo que nunca había imaginado.



“Andrea Sanmartín, una fotógrafa, grabó todo cuando el lunes vine al cole y me quedé acá en la vereda, la repercusión fue tan grande que me voy muy rica espiritualmente, mi corazón explota de amor, me llevo todo el cariño de la gente de Misiones porque yo no conocía, es la primera vez que vengo y ahora ya soy misionera por adopción”, cerró Lorena.