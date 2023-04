Güirá Oga ya rescató a más de 500 animales en lo que va del año

sábado 29 de abril de 2023 | 6:04hs.

La situación del rescate animal se intensificó este año en la zona Norte, en gran medida gracias a la conciencia ciudadana y las denuncias que se efectúan. Pero también a consecuencia de la gran cantidad de atropellamientos, caza furtiva y mascotismo, que sufre la fauna silvestre.



Jorge Anfuso, director del refugio de animales silvestres Güirá Oga contó en diálogo con El Territorio: “Está bravo, este año se atendieron más de 500 animales, es el año récord. Por múltiples motivos, atropellamientos, caza furtiva, muchos animales decomisados por gente que los tiene en sus domicilios”.



“Hay un poco más de conciencia en la gente, eso sí lo puedo asegurar, porque recibimos más llamados de personas que nos informan sobre la tenencia en los barrios”, agregó. Sin embargo, lamentó que no pasa lo mismo con los atropellamientos en las rutas.



“Hoy es una causa muy importante de ingresos a la institución por atropellamiento. Nosotros hemos hecho relevamientos en áreas protegidas para que se identifiquen los lugares donde es más probable que un animal cruce por las condiciones; aún así los límites de velocidad se incumplen”, señaló.



Además de los rescates, la institución se especializa en la reintroducción de ejemplares a su hábitat natural.



“Hay unos 70 animales que están en evaluación, fuera de la vista de la gente, en recintos de carácter técnico, bajo la observación de biólogos y de veterinarios para ser reintroducidos”. Si van a ser introducidos, lo que se hace es llevarlo a la Isla Palacio y allí se avanza con la rehabilitación del animal para después reintroducirlo, pero ya tiene que estar dado de alta en el aspecto sanitario.



“El resto, lamentablemente, por las heridas que tienen, a veces hay bichos a los que les falta una pata, una ala y no pueden volver a la vida libre”, dijo.



Cuarentena

“El aspecto sanitario, que es muy importante. Creo que es más importante determinar la sanidad del animal, que si está preparado para volver a la vida libre”, dijo Anfuso en referencia a la vigilancia por el riesgo de traspaso de enfermedades a la sociedad y a la naturaleza, dado que si el animal reingresa a su entorno enfermo puede generar graves problemas sanitarios.



“Hemos encontrado hasta con animales atropellados, que tienen alguna enfermedad producida quizás por animales domésticos. O sea, esos animales silvestres quizás han estado en contacto con perros cerca de chacras y se han contagiado. No son enfermedades críticas, pero uno no sabe hasta dónde pueden llegar. Entonces por eso se previene”. Por esto, el director de la institución, consideró importante remarcar a la sociedad que no se pueden liberar animales que han sido domesticados, deben hacerlo personas con conocimientos para hacer cumplir los protocolos sanitarios.



Especies en riesgo

“Por ejemplo, los osos meleros ya pasaron la etapa de vulnerable y empiezan a estar en peligro. Y después, bueno, ni que hablar los felinos, todos están en peligro y son animales que continuamente llegan para su cuidado al refugio”.



Sobre esto puntualizó que hay animales que tienen ejemplares cada tres años y esto supone un mayor riesgo que otros. En el caso de los zorros y las comadrejas, por ejemplo, son especies de bajo riesgo porque pueden tener más cantidad de crías cuando se reproducen, aclaró.



Por otro lado, mencionó la alta preparación para situaciones críticas y de alta complejidad de los veterinarios del Güirá Oga especializados en fauna silvestre. “Nosotros tenemos profesionales ultra capacitados que todos los días tienen que responder a requerimientos como amputaciones u operaciones de alta complejidad. Esa práctica de todos los días los hace estar mucho más preparados que otros veterinarios de la región para estos casos”, concluyó.

Rescatistas enfatizan en aumentar las castraciones

Hoy es el Día del Animal y hay una convocatoria en todo el país. En Posadas la ONG Libre Relincho hará un evento en el Cuarto Tramo de la Costanera a las 19.



“Estamos invitando a todos los que se quieran acercar, a todos los animalistas que se quieran acercar, son todos bienvenidos. Aquellos que quieran informarse sobre las ordenanzas vigentes, sobre las leyes, todo lo que tenga que ver con respecto a los animales”, explicó en Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, María Marta Cáceres, de la organización mencionada.



“Pedimos que se tome en cuenta de que es necesario aumentar el número de castraciones, por ahí tener más lugares para que se puedan hacer las intervenciones. Siempre sostuve que cuanto mayor salud animal haya, repercute en la salud pública”, agregó.



Maltrato animal

Cáceres hizo referencia a la ley 14.346, dedicada a penar a aquellos infligen malos tratos o hacen víctima de actos de crueldad a los animales.



“La más ducha en el tema de las denuncias, todavía hay quienes no saben cómo hacerlas. Lo que siempre decimos es que tiene que ser de una manera prolija. Se debe seguir el protocolo, lo primero que uno hace ante un caso de maltrato animal, es llamar a la policía. La policía siempre es el primer paso”, destacó.