Historia artificial

sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Andrés Chaves Para Perú21

En su best seller global ‘Sapiens’, Yuval Harari identifica por qué nos convertimos en la raza dominante del planeta. A pesar de competir con especies similares como el Homo erectus y Neandertal, el Homo sapiens prevaleció por su capacidad para contar historias. Los mitos y leyendas que compartían nuestros antepasados permitieron que se rompan clanes y se organicen grupos grandes, unidos por la creencia colectiva de una buena historia.



El mismo autor ahora suena la alarma sobre la inteligencia artificial (IA). En una reciente entrevista advierte que “esta es la primera tecnología en la historia que puede crear historias”.



En su opinión, estamos cediendo nuestro superpoder a entidades, literalmente, inhumanas.



Es difícil catalogar a Harari de exagerado ante la reciente ola de titulares y tendencias.



Empezó con las fotos virales del papa Francisco usando un abrigo Adidas y zapatillas Nike. Luego de ser declarado ícono de la moda se supo que fueron creadas con el programa Midjourney.



Hace días, una nueva canción de Drake y The Weeknd empezó a escalar los charts de TikTok y Spotify, y sorprendió a la industria musical cuando se supo que los supuestos autores no tenían nada que ver con el tema. El hit fue creado por un usuario anónimo apoyado por distintos programas de IA.



Una supuesta entrevista a Michael Schumacher emocionó al público y traumatizó a la familia del piloto, pues resultó ser generada por un chatbot.



Un concurso de fotografía premió, sin saberlo, a una foto artificial. El artista “ganador” quería generar debate sobre el potencial de estas herramientas.



Detrás de cada una de estas noticias no hay programas actuando de manera autónoma sino humanos usándolos para generar atención y caos. Pero señalan hacia un futuro inmediato donde individuos, criminales, gobiernos y grupos de poder tendrán en sus manos una capacidad sin precedentes para manipular realidades y modificar comportamientos.



Contar historias nos salvó en el pasado, identificar las auténticas será vital para nuestro futuro.