sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

Cuando algo muy triste o injusto ocurría y no se podía hacer nada para ayudar o cambiar la situación, mi madre decía: “Me partió el alma”. Una tardecita de mayo de 1989, en la Comisaría de Ruiz de Montoya nos avisaron de un supuesto suicidio en una chacra ubicada cerca de la ruta provincial 7, Paraje Cuñá Pirú.



Arribamos a una sencilla y humilde casa, cerca de un pequeño arroyo cuando prácticamente era de noche; los moradores eran el dueño, Don Nicolás, de unos 80 años de edad, y su hijo Pedro, de unos 40 años; Don Nicolás nos contó entre llantos, que había enviudado hacía un año y medio, y que vivía junto a su hijo soltero, solos en la chacra; se dedicaban a la agricultura (mandioca, maíz, batata, etcétera), tenían cinco hectáreas de yerba mate que ellos mismos cosechaban anualmente y también poseían unas diez vacas, las cuales ordeñaban diariamente para vender la leche en Jardín América.



Nos dijo el padre de familia que desde que su esposa falleció, ambos se turnaban para cocinar todos los días y que en la mesa siempre su hijo Pedro le decía que él también quería tener una mujer e hijos, a lo que éste le contestaba que seguramente en algún momento Dios lo iba a bendecir con una familia. También nos contó Don Nicolás, que diariamente a la tardecita uno de los dos se encargaba de encerrar los terneros en un corral y así evitar que durante la noche tomen la leche de las vacas, así podrían ordeñarlas al día siguiente; que ese día Pedro insistió a su padre para que fuera a encerrar los terneros, y así lo hizo; que cuando regresó a la casa, le llamó la atención ver que su hijo “dormía” en su cama tapado con una frazada, pero pensó que seguro estaba cansado.



Don Nicolás se puso a preparar la cena para ambos y cuando estuvo lista, lo fue a llamar, como no contestaba, lo destapó y vio que su hijo tenía el caño de un rifle calibre 22 en la boca, tenía los ojos abiertos y un hilo de sangre corría por una mejilla; desesperado quiso reanimarlo, pero sin éxito, estaba muerto.



No dejó ninguna carta o explicación, pero quizá en las charlas de la mesa estaba dando señales de lo que planeaba. Ver a una persona mayor hablar y llorar todo el tiempo mirando a su hijo muerto, y preguntar: “Pedrito, ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué me dejaste solito?” me partió el alma, como decía mi mamá.