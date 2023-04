Amor por las mascotas: una oportunidad para acercar a los niños al arte

sábado 29 de abril de 2023 | 6:05hs.

“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama” es un frase atribuida a muchos autores, entre ellos Leonardo Da Vinci. Lo cierto es que, sin importar quién la haya creado, la afirmación describe algo lógico.



Y con la premisa de fomentar el amor por el arte, así como también su aprecio y valor desde la temprana edad, el Museo Municipal Lucas Braulio Areco y la artista Malena Oudin proponen una muestra fotográfica e interactiva que busca acercar a los niños al museo y otros espacios en los que circula el arte.



Al mismo tiempo, enmarcados en la celebración del Día del Animal -que se conmemora hoy-, la muestra también pretende infundir conciencia sobre la responsabilidad y el cuidado de las mascotas, así como el respeto por todos los animales.



“El objetivo de esta propuesta es atraer al público infantil al museo, que lo conozcan, que se interioricen con el arte y todo lo que hay aquí adentro; pero sobre todo, que disfruten de venir, que esa experiencia sea enriquecedora y que forje un vínculo cercano con el arte”, explicó Cynthia Maciel, directora del museo, en diálogo con El Territorio.



Para eso, además de la capacitación del personal a cargo de las visitas guiadas, la propuesta también se encaminó con una vuelta de tuerca, aggiornando el espacio. Como por ejemplo la disposición de las obras, que para esta ocasión permanecen a una mínima distancia del suelo, a la altura de los ojos de sus espectadores. Asimismo, el recorrido también incluye un espacio para la creatividad con un rincón de dibujo y pintura en el que participan los niños una vez finalizado el primer trayecto de la muestra.



Y en esta oportunidad, haciendo alusión al Día de Animal, también se dispuso un sector de juegos con animales de juguete -peluches, muñecos y otros- para que los más pequeños culminen el recorrido con una actividad lúdica y entretenida.



Con esta experiencia que ya recibió la visita de delegaciones escolares y familias -con más de 120 niños que visitaron la muestra hasta el momento- el tradicional silencio de las galerías se convirtió en un espacio para el disfrute y la exploración, promoviendo el aprendizaje interactivo.

Unos 120 niños, entre delegaciones escolares y familias, disfrutaron la muestra. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Un intercambio enriquecedor

Otra de los puntos que enriquecen la muestra es la presencia de la autora de la colección. Malena Oudin, fotógrafa y artista, participa de la exhibición de sus trabajos durante la visita, lo que permite un acercamiento mucho más directo entre los visitantes y la puesta en escena.



Es que la propia fotógrafa se encarga de acompañar el recorrido y conversar con los visitantes acerca de su muestra. “Estoy feliz de ser parte de esto porque sé que es un granito de arena, una semillita de amor por el arte sembrada en los más pequeños”, refirió Oudin a este medio, destacando que el interés de los niños en el arte es algo que se cultiva y promueve.

Al final del recorrido, los niños juegan a ser fotógrafos imitando a un artista. Foto: Víctor Hugo Paniagua

“Generalmente, las muestras en los museos suelen ser rígidas, estructuradas y hasta tediosas para los niños; eso conlleva al alejamiento. Venimos de una generación a la que no se inculcó el arte, que no visita regularmente los museos, no se interesa. Pero esta acción propone otra manera de visitar estos espacios, una más amena y flexible, y eso también permite inculcar en los pequeños el consumo y el amor por el arte”, agregó la artista que durante el recorrido conversa con los niños sobre el arte de fotografiar, sobre cómo produjo las obras y algunas anécdotas del proceso creativo.



La puesta se titula ‘Perros en foco’ y se trata de una selección de fotografías del proyecto que Oudin lleva adelante desde hace al menos diez años, en los que ha fotografiado a unas 25 razas de perros.

‘Perros en foco’ es una selección de algunas de las fotografías de Oudin. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Sobre el otro objetivo de la muestra, la artista resaltó que “aprovechar esta fecha para promover el cuidado y respeto por los animales también es importante. Es que todo lo que aprendemos lo solemos poner en práctica”.



‘Perros en foco’ se exhibirá hasta hoy -de 16 a 20- en la Sala Solís del Museo Municipal de Bellas Artes Lucas Braulio Areco, ubicado en Rivadavia 1846. La entrada es libre y gratuita.