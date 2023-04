Milca Gili contó que sufrió con su ex, Luciano Pereyra

sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

Con el lanzamiento de su libro Oscura, Milca Gili pasó a estar en el centro de la polémica. En la obra describe episodios de violencia psicológica perpetrados por su personaje principal, Nacho, que reflejarían episodios reales que sufrió la exmodelo a manos del cantante Luciano Pereyra. Al ser contactada por TN Show, aclaró las versiones de que la historia se basa en el artisa.



“El libro no es de él porque si yo digo que es de él me lo van a censurar”, confesó. Al hablar sobre la relación que tuvo con el cantante, explicó: “Yo sufrí un montón el ego y la soberbia de parte de él y sufrí un montón el terrorismo psicológico. Eso me pasó y él lo sabe”. Además, hizo hincapié en que el libro habla de muchas cosas, y una de ellas es la historia con un egocéntrico, lo que no significa que sea basado en Luciano.