Netflix brindó algunos detalles de la última temporada de ‘The Crown’

sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

La familia real británica es la protagonista de diversas historias que se cuentan en libros y producciones audiovisuales. Las internas dentro del prestigioso reinado de Isabel II, que perduró por 70 años, es la clave en la serie producida por Netflix. Así las cosas, The Crown llega a su final y las expectativas no dejan de crecer ante la revelación de las imágenes de lo que será la sexta temporada, que tendrá a Kate y Williams como protagonistas o, mejor dicho, como la gran apuesta de la realeza.



La quinta temporada de The Crown terminó con diversas incógnitas, que fuera de la ficción ya se conoce su desenlace, como es la muerte de Lady Di y las circunstancias ocurridas en la familia tras el inesperado fallecimiento de la coniderada “Princesa del pueblo”.



La sexta temporada llegará este mes y, a la espera de más información, desde Netflix apaciguaron las expectativas con la publicación en redes sociales del rodaje que llevan a cabo Ed McVey y Meg Bellamy, que se ponen en la piel de los herederos al trono de Inglaterra, Kate y Williams. La producción se ubica a finales de los años 90.