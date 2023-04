Citadel: Priyankra Chopra revela secretos de la serie

sábado 29 de abril de 2023 | 6:00hs.

Las aventuras de intrépidos agentes que desde las sombras velan por la paz mundial y no dudan en enfrentarse a quien sea para resguardarla son historias que suelen contar con ávidos espectadores. Y Citadel intenta renovar esa fórmula a través de un dupla que debe trabajar codo a codo, en el marco de una ambiciosa serie de acción que transcurre alrededor del mundo. En diálogo con La Nación, la protagonista Priyankra Chopra compartió varios de los secretos detrás de esta gran producción que también cuenta con el protagonismo de Richard Madden.



Hace poco menos de una década atrás, una agencia de espías llamada Citadel se dedicaba a velar por la seguridad mundial. En donde hubiera algún plan para atentar contra el orden establecido, los agentes de Citadel iban a estar presentes para detener esa amenaza. Pero una peligrosa organización llamada Manticore le puso punto final a ese grupo de espías y eliminó a la mayoría de sus agentes. El tiempo pasó y aunque durante varios años no se supo nada de ellos, ahora Manticore está de regreso con la intención de desestabilizar a las principales potencias mundiales. La única persona que sabe de esos planes es un ex agente de Citadel llamado Bernard Orlick (Stanley Tucci) y dado que el veterano espía no siente estar en condiciones de detener a esa conspiración, él decide rastrear a dos de los agentes más importantes que tuvo su agrupación: Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyankra Chopra). Pero Orlick no tardará en descubrir que reclutar a ambos no será una tarea sencilla.



Kane y Sinh dejaron muy atrás sus tiempos como espías y encima ambos sufren una amnesia que les hizo olvidar su vida pasada de misiones secretas y peligrosas aventuras. Pero su vida común y corriente se verá interrumpida por la llegada de Orlick, quien se pondrá en contacto con Kane para ayudarlo a recuperar su memoria y alertarlo de los planes de Manticore.



Según cuenta Priyanka, ponerse en la piel de su heroína fue una gran experiencia: “Ella es increíble. Nadia es una mujer muy ruda, es alguien fuerte y está a la par o incluso es más hábil que cualquiera de los espías de otra organización”.



A partir de una trama que transcurre en distintos países y que lleva a los protagonistas a enfrentarse a Manticore en todo tipo de lugares, Citadel se muestra como una sólida apuesta dentro del mundo streaming. Y la intención es hacer que este título impacte en el público, a través de una ambiciosa producción sobre la que Priyanka revela: “Este es un show global porque la historia nos traslada de los Estados Unidos a la India, pasando por Italia y otros lugares. La serie muestra la cultura de estos países, a través de la mirada de directores muy talentosos. La ambición de hacer de este un show mundial fue algo muy emocionante”.



Una dupla imbatible

Kane y Sihn tienen una relación de mucha confianza. Ambos agentes poco a poco recuperan la consciencia sobre lo que significó ser parte de Citadel y en medio de una amnesia que los tiene atrapados, ellos se sorprenden a sí mismos a medida que se descubren dueños de extraordinarios dotes para el combate y el uso de armas de fuego. Pero no solo eso sino que la dupla también recupera una química perdida, esa que los había convertido en una de las parejas de espías más efectivas de su agencia.



Y así como Kane y Sihn tienen una gran dinámica en el campo de trabajo, Madden y Chopra también se entendieron mucho durante el rodaje: “Richard es alguien maravilloso con quien trabajar porque realmente se preocupa mucho por su personaje y por la serie que está haciendo. A mí me gusta mucho prepararme, suelo escribir notas en el guion y en eso los dos éramos iguales. Entonces actuar con una persona que llega al set tan preparado, es algo fabuloso”.



El gran logro de Priyanka

A lo largo de una carrera integrada por poco menos de ochenta producciones, Priyanka Chopra se posicionó primero como una gran actriz en Bollywood para luego dar el salto a Hollywood. Su llegada al público occidental se concretó en 2015 a través de Quantico.



Esa ficción marcó un curioso matrimonio entre Priyanka y las series y películas de acción, un género que como ella reconoce tiene un aspecto muy gratificante: “Lo que más disfruto de las escenas de acción es la sensación de haber conquistado una meta”.