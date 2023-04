Educación y el fortalecimiento del Parque Industrial, las propuestas de Rodrigo Durán

viernes 28 de abril de 2023 | 11:52hs.

Los comicios provinciales se realizarán en tan sólo una semana y los candidatos buscan dar a conocer cuáles son sus principales propuestas. Rodrigo Durán, director del hospital Samic de Eldorado competirá por la intendencia de la ciudad por el Frente Renovador y dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“Yo creo que todos tenemos que involucrarnos y no tenemos que quejarnos, llegan cierta etapas creo que es el momento ideal para formar un gran equipo de trabajo como hemos formado nosotros respaldado por el Frente Renovador con muchos proyectos de trabajo y de la obra pública. Tenemos un gran empuje a nivel provincial con todas las construcciones que se están haciendo que son muy buenas para nuestros municipios, pero todos creemos de afuera que tenemos la razón pero hay que involucrarse para ver si realmente es así”, apuntó.

Durán recalcó que recorriendo los barrios el 90% pide en las calles las luminarias, la seguridad, y que solamente es un trabajo de organizar, yo creo que debe ser un plan de organización, no trabajar desordenadamente. Eldorado creció muchísimo, tenemos más de 112 barrios declarados y otros todavía no reconocidos entonces hay que trabajar organizadamente y sobre todo descentralizar”.

“Hoy tenemos nuestro corralón donde está Obras Públicas en la zona Oeste en el kilómetro 2 y muchas veces para hacer alguna obra hay que trasladarse de mucha distancia entonces hay que descentralizar para que no perder tiempo ni insumos”, destacó.

Por otra parte, el candidato afirmó que para él la educación es lo que independiza en la vida, “mi meta es hacer una ciudad universitaria. Queremos tener facultades acá, los chicos hoy terminan quinto año y no muchos padres pueden mandar a estudiar a sus hijos a otros lugares. Yo ahora estoy licencia del hospital, tenemos más de 170 médicos que hoy enseñan a los residentes que vienen a hacer las rotaciones. La idea es hacer un convenio con el municipio para que tengan becas para la gente que no tiene medios y que tengan accesibilidad, que tengan acceso todos los estudiantes porque yo creo que la educación es lo que más te puede independizar en la vida y si alguno no quiere estudiar que tenga la posibilidad en las Escuelas de Oficio matriculados, hacer una bolsa de trabajo para contar con ellos”.

También agregó que otra de sus metas es reactivar el Parque Industrial, “hacerlo atractivo para que una empresa venga a invertir teniendo como condición que cierta cantidad de gente que trabaje sea de la ciudad de Eldorado para generar el recurso genuino y que tengamos fuerza laboral. Estamos trabajando muy contentos y esperamos que nos vaya bien en las próximas elecciones del 7 de mayo”.