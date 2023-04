Descentralizar de la Municipalidad y atender las causas urgentes, como prioridades de Martín Halty

viernes 28 de abril de 2023 | 11:17hs.

Martin Halty, candidato a intendente de la ciudad de Posadas por el Frente de Todos contó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.

“Nosotros tenemos cinco ejes fundamentales. El primero es de un rápido desarrollo barrial, llevar todos los servicios públicos básicos, la infraestructura que por ahí falta en muchos barrios, después una fuerte apuesta a la instalación de nuevos comercios e industrias en Posadas, también apostamos al desarrollo deportivo e inclusión de los adultos mayores, vamos a crear una empresa productora local de eventos deportivos y culturales para explotar el uso del anfiteatro y el Parque de la Ciudad y descentralizar la ciudad de Posadas, hacer una fuerte reconversión de los salarios municipales, actualización, una fuerte capacitación y queremos descentralizar la atención municipal”, enumeró.

Sobre los distintos puntos aclaró que en primera instancia en cuanto a los gastos en obras hará hincapié en solucionar lo urgente, “tenemos muchas urgencias en los barrios de la ciudad y lo del anfiteatro es una idea cuando los problemas más urgentes estén solucionados pero allí queremos traer eventos que hoy son más para los jóvenes, eso va a crear mucho trabajo joven y va a servir para que los artistas misioneros se puedan dar a conocer”

“Lo más urgente en los barrios es la iluminación que genera también una cuestión de inseguridad y después empedrado, el tema de el servicio de transporte público hay muchas quejas con eso de las paradas, que están muy abandonadas, muy destruidas, no tienen iluminación, no tienen banco para sentarse, no tienen techo y la frecuencia de los colectivos en hora pico”, detalló.

Halty indicó que no ve en el recorte del gasto una solución, “sino que creemos que hay que hacer un uso eficiente de los recursos, descentralizar las ciudad es llevar oficinas municipales a los barrios para que los vecinos puedan hacer los trámites cerca. Apostamos a que el empleado se sienta comprometido, se sienta capacitado, a un fuerte aumento salarial para que ningún empleado gane menos de la canasta básica, pero también le queremos exigir capacitación, que todos los empleados municipales en frente a una computadora resuelvan todos los problemas”.

“Queremos hacer un convenio con la provincia y con la Nación para llevar trámites provinciales y municipales con el Banco Macro a estos Centros de Atención al Vecino que vamos a construir por eso pido que me acompañen porque tengo ideas concretas, simples, que van a solucionar la vida de la gente, que van a mejorar la ciudad de Posadas ,que van a hacer una Posadas más inclusiva y más desarrollada”, puntualizó.

El candidato contó que se sumó a la política por convicción sin necesidad de hacerlo, “esto es un orgullo y una responsabilidad lo que estoy haciendo y me sometí sin ganas de cuestiones personales, no tengo ninguna ambición personal más que tratar de ayudar, de crear una ciudad mejor para todos, de comprometerme con la sociedad, esto es pura convicción, puro amor a la Patria, soy un tipo joven que tiene mucho empuje, está rodeado de buena gente que puede construir una sociedad mejor. Yo tengo bien definida mis prioridades, mis prioridades van a ser lo urgente y para los que menos tienen”.