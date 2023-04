viernes 28 de abril de 2023 | 10:45hs.

Amor, mucho amor y un disfraz fueron noticia en esta última semana en portales provinciales y también nacionales. Es que fue Lorena Fernández de 54 años oriunda de Córdoba, quien sorprendió a su nieto Feliciano de 4 a la salida del Jardín disfrazada de dinosaurio.

Feliciano va a la Escuela Madre de la Misericordia de la capital provincial y ama a los animales. Lorena dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cómo surgió la idea que sorprendió a todos, “todo surge en realidad porque por circunstancias de la vida y laborales la mamá de Feli que es mi nieto de 4 años se tiene que venir a vivir acá a Posadas, ella está con toda su familia y nosotros nos quedamos en Córdoba. Yo soy mamá del papá y no podía viajar, hacía meses que yo no lo veía y extrañaba muchísimo, faltaba el abrazo, el cariño y el juego del zoológico que era nuestro juego porque ama a los animales y a los dinosaurios”.

“Antes de venir lo llamo y le digo ‘qué querés que te lleve’, pensando en algún juguetito que quedó en Córdoba y me dice ‘no abu, pasá por el zoológico y comprame un dinosaurio y vení en avión rápido’. Entonces en ese momento empecé a pensar de cómo poder hacer para sorprenderlo y llenarlo de alegría, así que bueno investigué y encontré este disfraz y ahí fui a buscarlo todo en complicidad con la mamá, con la seño que nos dejó entrar a la sala del cole y él estaba así como muy shokeado y los demás disfrutaban y gritaban”, comentó.

Además agregó que al día siguiente su nieto le pidió que volviese el dino a buscarlo “y yo para no molestar en el cole, me quedé en la vereda. Yo hace seis meses que no lo veía y era muy fuerte para nosotros porque él forma parte de nuestro corazón, de nuestra vida. Ahora me lo hace poner a cada ratito pero yo lo que estoy sorprendida es que en realidad mi foco era hacerlo feliz, sorprenderlo, reírnos juntos pero es increíble la repercusión que tuvo con este vídeo”.

“Fue hermoso por la repercusión que tuvo porque salió en todos los noticieros incluso de Córdoba pero yo no había colgado nada y hoy va a ser la última actuación del dinosaurio porque ya me vuelvo a Córdoba. La verdad que estoy feliz y el único mensaje que yo quiero dar es que hay que escucharlos a los niños, atenderlos, jugar, mirándolos a los ojos, abrazarlos que eso los va a potenciar para para ser exitosos en la vida”, finalizó.