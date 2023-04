El desarrollo de Garupá, el objetivo de Alejando Casares

viernes 28 de abril de 2023 | 10:10hs.

Alejandro Casares, emprendedor que busca ser intendente de Garupá por el Frente Renovador, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Nosotros empezamos este camino hace casi un año que la Renovación me propuso participar dentro del partido y a partir de ahí empezamos a recorrer Garupá con otra mirada porque uno cuando es trabajador comercial no le queda mucho tiempo para hacerlo y hace un año estamos recorriendo y la verdad que tenemos muchísimas ganas de poder llegar a la intendencia para producir esa transformación que está necesitando la localidad”.

“Vemos en Garupá un problema muy grave de gestión y queremos saber porque somos el equipo que viene a proponer cosas distintas, se necesita de todo, pero a mí como comerciante, como padre de familia, como hombre de trabajo me preocupa muchísimo el tema del trabajo, todas las otras áreas están necesitando acciones como en la salud, la educación, el tema de la tenencia precaria de tierra, la inseguridad, el sistema del transporte, vemos un estancamiento muy grande”, agregó.

Casares no obstante apuntó que lo más preocupante es la falta de trabajo, la falta de oportunidades, “la gente te pide trabajo o la gente tiene que ir a Posadas, entonces hay que transformar el sistema que está planteado porque así no ofrece oportunidades, en eso es lo que nosotros vemos y por eso estamos trabajando fuertemente”.

“Por otra parte está la cuestión ambiental, no tuvimos playa habilitada este año, el que vive acá tiene que ir hasta Costa Sur para refrescarse en el verano, es increíble, tenemos ríos y arroyos y no tenemos una playa habilitada. El tema ambiental es gravísimo porque también las cloacas son a cielo abierto en el medio de la calle, no tenemos sistema de alcantarillado, no tenemos sistema de cloacas ni está planificado ni lo están haciendo. Si queremos ser un municipio saludable eso es fundamental, los chicos están jugando en el agua servida”, refirió.

A continuación el candidato afirmó que como Garupá creció mucho en población, “lo que era el casco histórico donde está la Municipalidad quedó a tras mano y entonces hacer gestión es complicado, no tenemos cajeros automáticos y es por ello que hay que generar una descentralización de la Municipalidad, hay que acercar la Municipalidad a los barrios y para eso están los delegados municipales. Tenemos el mismo problema con el tema del hospital que nos quedó en Fátima en un extremo de Garupá a dos cuadras de Posadas y es un municipio muy grande”.

“Otra cosa que nos preocupa es que el 60% del terreno de la superficie es terreno cultivable y no produce nada, nosotros tenemos que estar produciendo, las chacras están abandonadas, están con serios problemas de agua, entonces hay que reactivar la localidad. Garupá podría ser un pueblo de desarrollo estratégicamente ubicado en las puertas de Posadas pero el tema es que estamos mal gestionados”, puntualizó.

Finalmente pidió a la comunidad que mire a su equipo como una opción a votar en los próximos comicios provinciales, “yo le digo a la gente que nos miren a nosotros, tengo un equipo muy amplio de jóvenes, de profesionales, de productores agrarios, somos el equipo que viene a producir la transformación en Garupá, en un municipio moderno, pujante, creciente, inclusivo y que genere trabajo y oportunidades para todos. Por eso el 7 de mayo pedimos que nos acompañen con el voto”.