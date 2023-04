Crimen de Napy Ferreyra: acusado admitió apuñalarlo

viernes 28 de abril de 2023 | 6:05hs.

“Me hago cargo de que lo lastimé, pero nunca fue con intención de matarlo. Fue por susto, porque sale y le pega el serruchazo a mi compañero, que se larga a correr, pero yo me quedo ahí; entonces le largo el cuchillazo de la nada y salgo corriendo, también con el cuchillo, que después escondí en el jardín de mi casa”.

La confesión de Pablo Daniel Espíndola (21) resonó ayer en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Oberá, donde se desarrolló la segunda jornada del juicio oral y público por el homicidio de David Anselmo “Napy” Ferreyra (20), asesinado la noche del 1 de mayo de 2021 en el paraje Kilómetro 28 de Campo Viera.

Espíndola llegó al debate como el principal acusado del homicidio, ya que desde un primer momento lo sindicaron como el autor material del hecho.

En tanto, además de confesar, también atenuó (o intentó atenuar) las responsabilidades de los otros tres imputados: Darío Alejandro Pío (23), Laura Viviana Batista (24) y su novio Alexandro Mario Becker (20).

El debate seguirá hoy con los alegatos y no se descarta el fallo del tribunal.

En ese sentido, negó que Pío haya sujetado a la víctima para que él lo apuñale, tal como declaró Karina Sandra Pío, hermana de Darío y viuda de la víctima.

También desestimó que Batista y Becker hayan perseguido a Ferreyra, como mencionaron varios testigos.

Precisamente, el testimonio de la viuda fue demoledor para los implicados -entre ellos su propio hermano-, ya que los puso en situación de persecución de patota armada con palos, piedras, machete y cuchillo.

Ese contexto desvirtúa la coartada de la legítima defensa que desde un primero momento intentaron imponer los acusados, lo que podría complicar aún más la situación de cada uno.

El debate continuará hoy, desde las 8, con los alegatos. No se descarta que en la misma jornada se conozca la sentencia.

La confesión

Luego de que en la primera jornada Espíndola se llamó a silencio, en la víspera decidió contar su versión de los hechos y en primera instancia coincidió con lo que Batista y Becker declararon el miércoles.

Dijo que la noche del 1 de mayo 2021 celebraban el Día del Trabajador en la casa de Batista y Napy Ferreyra se presentó armado con un cuchillo, hubo una discusión con amenazas y forcejeos, aunque lo convencieron para que entregara el cuchillo.

Pero más tarde golpeó a Becker y apagaron la música. También la mamá de Batista fue atacada con un serrucho por el propio Napy después de pedirle que se retirara de la propiedad.

El crimen de Ferreyra se produjo el 1 de mayo de 2021 en Campo Viera.

“Batista se quedó atendiendo a Becker, que estaba sangrando, y a su mamá, que tenía un corte en la cabeza, y con Pío agarramos el camino para ir a lo de mi hermana”, mencionó Espíndola.

En este punto, sus dichos contradicen a la mayoría de los testigos: “Íbamos caminando cuando de golpe sale Napy del monte y le pega un serruchazo a Pío”.

Dijo que llevaba el cuchillo que le habían quitado a Ferreyra en la casa de Batista, y que en el momento ataque “del susto le pegué un cuchillazo, pero no vi donde le pegué. Yo estaba muy asustado porque es agresivo y decía que iba a matar a todos”, afirmó.

Al igual que los otros imputados, Espíndola insistió con que Ferreyra “era un tipo jodido, violento, decía que era dueño del barrio y estaba acostumbrado buscar pelea. Yo tenía 19 años y sentí mucho miedo porque nunca había pasado por eso”.

Asimismo, negó que hayan ido en patota tras la víctima y que Pío lo haya sujetado.

“Nos atacó en el camino por eso reaccioné mandando el cuchillo y después salí corriendo. Nunca entre a lo de Napy. No sé dónde vive”, agregó.

En la misma línea

Por su parte, Pío relató que estando en la casa de Batista y Becker, en un momento Napy Ferreyra sacó un puñal y comenzó a lanzarlo contra la pared diciendo que era el dueño del barrio y que iba a matar a alguien o lo iban a matar.

“Le pedimos que se tranquilizara y Laura (Batista) hizo que entregara el puñal para guardar. Más tarde Napy quiso pegarle a mi sobrino, me metí y me atacó, también le agarró del cuello a Espíndola. Igual seguimos tomando hasta que Becker hizo parar la música y recibió una piña en la cara. Ante eso la mamá de Batista lo saca a Napy, que se va pero vuelve tirando piedras. Ahí con Espíndola decidimos retirarnos”, indicó el imputado.

Y continuó: “Camino a casa, Napy sale del monte con un serrucho, me ataca y me lastima el brazo (exhibió una cicatriz a los jueces). Entonces corremos. La Policía nos detuvo al otro día diciendo que nosotros lo matamos, dijeron. Pero yo no vi cuando lo hincaron, no estaba ahí, no lo sostuve ni agarré como dicen”.

Por ello, acusó a Julia Rodríguez -hermana de Ferreyra- y a su propia hermana y viuda de la víctima -Karina Sandra Pío- de “combinar las declaraciones” para perjudicar los imputados.

Testigo clave

Antes de que dos de los acusados decidieran declarar se presentó la testigo Karina Sandra Pío, hermana de Darío Pío y viuda de Ferreyra, cuyo testimonio fue contundente.

Citó que en realidad eran seis quienes persiguieron a la víctima, sumando a la madre y un hermano de Batista, quienes lanzaron piedras a su casa.

“Yo les pedía por favor que se vayan por mi bebé y porque estaban todos tomados. Mi hermano y Pablito entraron a mi casa a buscarlo a Napy, pero corrió. Laura Batista tenía un machete”, dijo entre lágrimas, y agregó: “Mi hermano le puso un palo en el cuello a Napy y Pablito le dio una puñalada”.

“Le arrinconaron contra la pared, le sacaron el abrigo y el pantalón, le empezaron a pegar. Napy decía ‘ya está, ya hicieron la maldad, suéltenme’, pero le seguían golpeando y tirando piedras”, relató.

Ante una pregunta de la fiscal Estela Salguero, remarcó que “todos estaban encima de Napy, mi hermano lo agarró y Pablito le hincó”.

En cambio, afirmó que no vio que ninguno de los agresores estuviera sangrado, en alusión a las supuestas lesiones de Becker y la madre de Batista.

Respecto a lo que declaró al otro día del hecho, cuando dijo que no vio quién le hincó a la víctima, ayer argumentó que “fue un shock, mi bebé tomaba teta y estaba re preocupada”.



Contradicciones

Entre los testigos de la víspera estuvo Gladis Barboza, madre de Laura Batista, quien contó una versión a favor de los imputados.

Dijo que Ferreyra entró a la casa de su hija y le dio una trompada a su yerno, ante lo cual “le mandamos a casa y pensé que se fue, pero de repente me golpeó con el serrucho y le dijo a mi hija si también quería. Ahí mi hija le tiró un palo, y después me curó a mí y al marido”.

Ante ciertas contradicciones, se leyó lo que testificó en la instrucción respecto a lo que sucedió luego de las supuestas agresiones de Ferreyra.

“Todos salieron corriendo atrás de él y les dije que vuelvan para la casa (…) Pablito le dijo a Darío ‘vamos a correr porque le hinqué, va a venir la gorra’. Pablito tenía el cuchillo que era de Ferreyera”, se leyó por secretaría.

Julia Ferreyra, hermana de la víctima, también desacreditó los dichos de Barboza en cuanto a que no hubo persecución en patota.

“Escuché que gritaban y tiraban piedras y botellas, pero no sabía quiénes peleaban. Me desperté porque hacían mucho ruido. En eso mi hermano pasó corriendo por mi casa y empezó a gritar ‘me voy a morir’. Fui a ver y vi que le hincaron. Le pregunté quién le hizo eso y me respondió ‘Darío (Pío) me agarró y Gordito (Espíndola) me hincó’. Ya solo gemía, no hablaba casi”, indicó entre lágrimas.

La testigo coincidió con la viuda en que vio a seis personas tras los pasos de Ferreyra, los cuatro acusados, más Gladis Barboza e Isidro Batista, madre y hermano de Laura Batista.

“Vamos que ya le dimos lo que queríamos. Escuché que berró feo”, fue otra frase que estremeció.

Luego, a instancias del defensor oficial Matías Olivera, aclaró que su hermano manifestó “fue Gordito, lo único que me dijo, no que le agarró Darío”, lo que siembra cierto interrogante sobre su versión.