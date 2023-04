La oposición criticó el discurso de CFK

viernes 28 de abril de 2023 | 6:02hs.

Cristina Kirchner pidió revisar el acuerdo con el FMI, lo vinculó a la tensión cambiaria y apuntó contra Javier Milei en el marco del discurso que brindó en La Plata. Apenas minutos después, la oposición criticó los dichos de la vicepresidenta a través de las redes sociales.

“Escuchar hablar a Cristina Kirchner como si no fuera la vicepresidenta de la Nación, como si su foto no hubiese estado en la boleta presidencial y como si no fuera la que armó y conduce este gobierno, indigna”, apuntó Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño agregó: “Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo”.

“Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan Todos-Juntos, a partir del 10/12/2023 se quedan sin juguete”, escribió Javier Milei, luego que de CFK apuntara contra él en parte de su discurso.

Por su parte, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y Luis Espert también criticaron vía Twitter.

Cristina, de cara a las elecciones: “Yo ya di todo lo que tenía que dar”