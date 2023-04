CFK criticó plan del FMI e insinuó que no se postulará

viernes 28 de abril de 2023 | 6:05hs.

Cristina Fernández de Kirchner se presentó en La Plata por primera vez en público tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que no irá por la reelección, lo que generó mucha expectativa en torno a su posible candidatura.

Pero la vicepresidenta fue contundente en ese sentido y aseguró que “yo ya dí todo lo que tenía que dar”, lo que se tomó en algunos sectores del peronismo como un posible rechazo a la candidatura presidencial.

Cristina Fernández fue la invitada principal de una charla en la que se habló del devenir económico nacional y el acuerdo con el FMI en el Teatro Argentino de La Plata.

La clase magistral titulada sirvió para conmemorar también el 20° aniversario de los comicios en los que fue electo presidente Néstor Kirchner y se presentó la inauguración de la Escuela Justicialista llamada Néstor Kirchner.

La vicepresidente sostuvo que “frente a poderes económicos cada vez más concentrados hay un Estado más fragmentado, dividido y enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen o la idea, que van a poder controlar lo que haga el poder económico y que van a solucionar el problema de los argentinos? Que no me jodan más con esa fantasía”, sostuvo y se refirió a “esos que vienen a decir que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? Caraduras” en referencia al libertario Javier Milei.

Además habló sobre el intento de magnicidio en su contra: “No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina”. “¿Miedo tengo saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Yo ya viví y ya dí lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes, porque hay demasiada cobardía e hipocresía”, agregó.

Posteriormente pidió “un programa de gobierno”, considerando que “se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios”. “La gran discusión no va a ser si capitalismo sí o capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente y que haya mayor igualdad”, entendió.

La vicepresidenta reflexionó sobre la situación económica diciendo que “es imposible avanzar en el presente y en el futuro si no sabemos de dónde venimos” pidió y calificó a “la dolarización es mucho peor que la convertibilidad”, aunque recordó que “en la convertibilidad estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas”.

En simultáneo, dijo que “no hay que creer que por tener Vaca Muerta nos vamos a salvar porque cuando uno no tiene valor agregado y sólo produce materias primas, está muy sujeta a los precios y volatibilidades internacionales”. “Tenemos que saber qué vamos a hacer con el litio”, agregó.

La vicepresidenta reiteró que “es necesario sentarse todas las fuerzas políticas por la dolarización de hecho que hay en la Argentina”, y admitió que “no quiero ponerme de acuerdo en todo” pero que es preciso debatir la economía bimonetaria “para que el país funcione normalmente”.

La vicepresidenta apuntó contra el “lastre” del “retorno del FMI a la Argentina”. “Estamos ante un problema brutal”, recordando que “fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades” y calificó al acuerdo como “inflacionario porque es una política enlatada, que se aplica como una receta monotemática a todos los países”. “Las políticas del FMI no han funcionado en ninguna parte. No hay un modelo exitoso”, añadió.

En ese sentido ratificó que “es necesario revisar esas cláusulas y ese acuerdo” y rememoró que “el gran caballito de batalla fue el déficit fiscal: la meta del año pasado se sobrecumplió, más de lo que el Fondo exigía. Sin embargo, la inflación se disparó igual, porque la inflación está atada en la Argentina a la escasez o abundancia de dólares”.

“¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no están apalancados en el exterior con una garantía? Lo que pasa es que después usás los dólares, que deberían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica, para pagar deuda. Se podía haber evitado y se hubiesen enojado algunos. Ese es el problema de querer gobernar y conformar a todos: finalmente terminás enojando a todos”, criticó en referencia al presidente Alberto Fernández.

Luego pidió “revisar las condicionalidades” con el FMI y “en el futuro vamos a tener que discutir que la suma que se pague al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit fiscal, que son los únicos dólares que producimos”.

En cuanto al déficit fiscal, la vicepresidenta señaló que no tiene que ver con “gastos sociales”. “Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan impuestos”, dijo. “El gasto tributario está en el Presupuesto de la Nación”, recordó y sostuvo que si se pagaran en su totalidad “no tendríamos déficit fiscal”. “Tendríamos que sentarnos en una mesa a ver cuánto pone cada uno”, manifestó.

“No se trata de una persona, sino hay que construir un programa de gobierno”, reflexionó acerca de las corridas cambiarias.

Posteriormente, analizó que “hoy tenemos otros problemas: crecimiento económico real y genuino con mala distribución del ingreso. Hay por primera vez trabajadores en relación de dependencia que son pobres. Esto nunca nos había pasado y es uno de los desafíos que tenemos”. “La actividad económica creció y el empleo que se generó fue más precario, informal y con mucho monotributo”, entendió.

“En esta Argentina circular el pasado aparece otra vez en el presente: hoy estamos ante una situación que figuras, ideas y hechos del pasado parecen querer venir nuevamente al presente para condicionarlo y también para condicionar el futuro”, consideró.

