Llega el 2° Festival de Artistas Emergentes

viernes 28 de abril de 2023 | 6:00hs.

Se viene la segunda edición del Festival de Artistas Emergentes, una apuesta para promover y valorar el trabajo de los artistas locales.

Para eso, la Coordinación General de Escena Sub 30 convoca a creadores emergentes de hasta 30 años a inscribirse y participar en las disciplinas de teatro, danzateatro y circo en sus diferentes géneros y estilos.

El evento se lleva a cabo con el objetivo de generar un ámbito creativo, colaborativo y de exhibición para artistas emergentes noveles que deseen experimentar el rol de dirección escénica con un proyecto propio e inédito. Asimismo, se busca promover el surgimiento de jóvenes directores en el territorio provincial y la creación de nuevas obras en la región.

Durante el proceso creativo, los seleccionados participarán de manera gratuita y obligatoria de un ciclo de formación en las áreas de Dirección y Puesta en Escena, Dramaturgia e Iluminación, con un plantel de formadores de distintos puntos del país, sumando el acompañamiento de los directores y participantes de la edición anterior.

El lanzamiento del festival contó con la participación de más de 30 artistas entre elencos, docentes, tutores y equipo coordinador.

Los interesados en participar de esta edición festiva no deben pasar los 30 años de edad. Además, deben contar con el 80% de la asistencia obligatoria durante las capacitaciones. Y, como requisito fundamental, la obra o idea a presentar debe ser original e inédita y no haber sido presentada en ningún otro festival o evento previamente; puede abordar cualquier temática, género o estilo siempre y cuando no afecte o vulnere derechos adquiridos.

Para más información sobre inscripciones o capacitación, contactar al mail escenasub30@gmail.com. La convocatoria se extiende hasta el 7 de mayo, y los resultados se anunciarán a partir de la semana del 8 de mayo.