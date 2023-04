Garnacho no estará en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

jueves 27 de abril de 2023 | 21:51hs.

La posibilidad de que Alejandro Garnacho pueda estar presente en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina se desvaneció: Manchester United no cambió su postura y no lo cederá para el torneo que se jugará en nuestro país.



El propio entrenador de Manchester United prácticamente lo había confirmado hace unas horas. Erik Ten Hag fue consultado por la chance en la conferencia de prensa después del empate entre Manchester United y Tottenham por la Premier League y fue categórico: "No, la verdad que no lo veo".

La postura de Garnacho era clara: no se quería perder el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y estaba haciendo lo posible por que su club acceda. Incluso, en las últimas horas, tuvo una charla con el propio Ten Hag para intentar convencerlo. No pudo. Tampoco la gestión de Javier Mascherano, entrenador del representativo nacional.