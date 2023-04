Vacuna contra el Dengue: “evalúan diferentes escenarios y estrategias para la inoculación”

jueves 27 de abril de 2023 | 13:45hs.

El dengue tiene en vilo a varios países del mundo y la Argentina no es la excepción, en el último tiempo se registraron aumento de casos significativos. En esa línea, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó el último miércoles el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda.

Se trata de la vacuna TAK-003, autorizada para personas mayores de cuatro años en adelante que hayan cursado o no previamente la enfermedad.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Analía Urueña Médica infectóloga dio detalles de la vacuna que podría llegar al país a partir de la primavera.

“Es una vacuna que todavía no está disponible en el país, que tenga el registro y la aprobación no quiere decir que hoy ya podemos salir a vacunar porque la vacuna no está, para eso va a faltar un poquito porque después del registro y la aprobación el siguiente paso es el ingreso de la vacuna al país, la aprobación de los lotes, la distribución y la comercialización. Todo ese proceso a veces demora unos meses”, manifestó la infectóloga.

Cabe señalar que la vacuna está aprobada para la aplicación en niños a partir de los cuatro años en adelante, sin embargo no está aprobada en mujeres embarazadas, amamantando y personas inmunocomprometidas y tampoco en menores de tres años.

“En general no ha habido grandes contraindicaciones, es una vacuna que está compuesta principalmente por el dengue 2, con componentes de los otros tres serotipos con lo cual en principio protege para los cuatro serotipos. Los resultados de los ensayos clínicos, lo que mostraron fue una mayor protección justamente para el dengue 2, porque forma parte de la mayor composición de la vacuna, pero también mostró muy buenos datos de eficacia contra el dengue uno, no tanto contra el dengue 3 y contra el dengue 4. Pero esto se debe a que tampoco hubo mucha circulación de esos serotipos en los lugares donde se probó la vacuna. Entonces no hay datos muy concluyentes aún sobre esos dos serotipo, los cuales si hay contra las cepas uno y dos”, explicó Urueña.

Según datos publicados, la vacuna TAK-003 mostró una eficacia del más del 80% para los casos severos y más del 60% para los casos leves o ambulatorios.

“Es un muy buen valor de eficacia lo que mostró esta vacuna, fueron muy buenos datos de seguridad que era muy importante y algo muy esperado”, indicó la infectóloga que añadió “por un lado previene la infección en los casos sintomáticos leves y por otro lado previno en un 80% los casos severos que generalmente son los que se internan. Entonces esta vacuna hizo que los pacientes con casos severos no tengan una internación por dengue aun estando infectado. Previno los casos graves que obviamente es lo que más se busca con una vacuna, la prevención de las complicaciones y de las muertes”, detalló.

Cabe señalar que estadísticamente las mayor cantidad de casos se dan en adultos o en adultos jóvenes y no tanto la población pediátrica.

Aplicación de las vacunas

Una vez que ingresen al país, según explico la infectóloga, seguramente habrá dos vías para la aplicación de esta vacuna, la personal que será a través de una consulta con un médico y una posible campaña de vacunación llevada adelante por el gobierno.

“Cada persona tendrá que conversar con su profesional de la salud y que él le dé su recomendación de que si le conviene aplicarse o no, y eso depende un poco de la exposición que pueda tener cada persona y dónde viva, porque no es lo mismo una persona que vive en Tierra del Fuego que una persona que vive en Misiones, lugar donde se convive con la enfermedad”, señaló.

Y continúo, “luego habrá que evaluar la estrategia de Salud Pública. Eso lo harán las autoridades sanitarias y en ese sentido sé que las autoridades sanitarias están evaluando diferentes escenarios y estrategias, habrá que ver cuál será la recomendación de Salud Pública en nuestro país y cómo será su aplicación, si nacional o haciendo foco en regiones en los cuales la enfermedad es frecuente”, finalizó.